慶祝婦女節里港警送檸檬磅蛋糕、蝴蝶餅　枋寮警送玫瑰花

▲里港警分局致贈女性工作人員「老奶奶檸檬磅蛋糕」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝婦女節，屏東縣里港警分局致贈九如鄉新鮮檸檬製作的「老奶奶檸檬磅蛋糕」及歐洲地區風味「蝴蝶餅」給女性工作人員，讓她們很驚喜；枋寮警分局致贈玫瑰花與乳酪蛋糕給分局內女性工作人員，場面相當溫馨。

上任不久的里港警分局長何明祥，為了在特別日子給女性同仁留下不同的回憶，特地與警友會侯主任商討，跳脫過去總是贈送金莎巧克力的一成不變，選擇結合在地九如鄉的新鮮檸檬，每天手工製作而成的「老奶奶檸檬磅蛋糕」，共同贈送分局每位辛苦的女性同仁。

▲▼枋寮警分局分局長郭譯隆致贈玫瑰花與乳酪蛋糕。

另何分局長更自掏腰包加贈在歐洲地區有著「健康、幸福」象徵的「蝴蝶餅」，以表達對每位女性同仁全力投入維護社會治安工作之感謝，並期許每位女性同仁「健康、幸福」，並像美麗的蝴蝶一般自由自在的翩翩飛舞。

枋寮警分局分局長郭譯隆為了向平時在各自崗位上認真付出的女性同仁們致意，致贈玫瑰花與乳酪蛋糕給所有女性工作人員，現場充滿濃濃幸氛圍。

枋寮警方說，許多女性同仁、工友與志工投入警察這個大家庭，除了面對繁雜的勤業務工作，承受著龐大的工作壓力，有時輪值深夜勤務，隨時要有面對臨時狀況處置的心理準備，在預防家庭暴力、妨害性自主與維護婦幼安全這一塊領域，許多女警溫柔婉約與心思細膩的特質，更是得到民眾的認同與讚許，可謂名副其實的「人民保母」。

枋寮分局分局長郭譯隆感謝女性同仁們長期對家庭、社會及工作的貢獻與付出，藉由贈送玫瑰花與乳酪蛋糕，表達分局感恩與祝福。