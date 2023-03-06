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社會 社會焦點 保障人權

阿昭署長登上WBC經典賽大螢幕　世界棒球列強前開講「識詐」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警政署長黃明昭在WBC經典賽大螢幕上開講，宣導詐騙案件知識，一路從熱身賽開始播放到正式開打。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

2023世界棒球經典賽即將開打，世界級的棒球好手齊聚台中洲際棒球場，吸引大批球迷到場，現場大螢幕也成為警方宣導的管道之一。警政署長黃明昭「阿昭署長」為求提升民眾認識詐騙能力，分享詐騙前5名類型，包含網路購物、投資型詐騙、購物解除分期付款、假交友詐騙以及假冒親友借錢。

近日除了各大歡唱KTV、廟宇電視牆都可以看到阿昭署長外，這次趕上世界棒球經典賽熱潮，在世界棒球強權國的面前宣導，宣導影片在電視牆大螢幕不斷播送，希望讓更多民眾瞭解詐騙的內容和類型，讓熱血球迷遇到詐騙也能冷靜面對。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

系列影片中，阿昭署長表示詐騙前5名的類型分別為網路購物、投資型詐騙（飆股、低風險、虛擬貨幣，詐騙金額最高）、購物解除分期付款、假交友（愛情）詐騙及假冒親朋好友借錢。這些類型的詐騙占了去年受理的3萬多件詐騙案件將近7成，被害金額高達新臺幣70億元，讓許多民眾損失慘重，因此不得不這樣耳提面命、不厭其煩的提醒，面對這些社會活動都要審慎以對、提高防衛心。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

此外，假網路購物更是詐騙案件首位，黃明昭分析原因，由於疫情影響生活方式改變，不需要出門也能買到需要的東西，通常以遠低於市場行情價或吸引民眾上當，收到的都是破銅爛鐵，利用的都是貪小便宜的心態。

台中第五分局表示，經典賽賽事期間，歡迎球迷到場為中華隊加油或欣賞各國球員球技，球員展現精湛的球技呈現精采比賽給球迷，警察也致力打擊詐騙集團，做好識詐、打詐的工作。

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