　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻控爬窗逼行房「養3孩只給3千元家用」　夫1原因慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）指控丈夫阿強（化名）婚後只給3000元家用，把3個孩子都丟給她照顧，甚至會爬窗逼迫行房，還與養生館女子交往、沉迷賭博，雙方已經分居超過20年，考量到孩子們都已經成年，她也不想繼續忍讓，因此決定向法院訴請離婚。雖然阿強否認妻子的指控，但台南地院法官認為，兩人確實已經分居多年，期間也都沒有嘗試挽回婚姻，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚。

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲小鳳與阿強分居超過20年。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，丈夫婚後每個月只給3000元家用，連大兒子的奶粉錢都不夠付，母親看她生活拮据，每天都會煮晚餐再請弟弟拿給她，婚後1年她覺得不能繼續這樣下去，於是自行前往成衣廠工作，每個月領取1萬多元的薪水，沒想到丈夫卻以「妳有收入為由」，再也不給任何家庭生活費，放任她一人負擔3名子女上學、吃飯、補習的費用。

小鳳接著指控，丈夫因為嫌孩子們吵，自己搬到另一間房間，但如果有性需求，就會以強制手段逼迫她就範，還曾爬窗夜襲，讓她十分困擾，最後實在忍無可忍，決定帶著孩子們回娘家生活，夫妻倆分居超過20年，早已不相往來，丈夫依舊我行我素、只顧自己享受，不僅與養生館女子交往，還沉迷賭博，考量到孩子們都已經成年，也贊同她離婚，這才下定決心斬斷這段婚姻。

面對妻子的指控，阿強辯稱，婚後他負責繳房貸，妻子負責分擔家庭生活費，他並非不願意負擔家中生活開銷；此外，妻子在離家之前與公司同事搞曖昧，他曾2次撞見妻子與該名同事私下碰面，母親也見過3次，後來他跑去詢問妻子的公司，妻子才惱羞成怒搬回娘家。

阿強表示，他曾多次請求妻子回家居住，也送過價值5000元的項鍊及手鐲，還給孩子們買過許多次食物，結果全被妻子的母親（他的岳母）拒絕；至於分房睡和強迫行房等事，他強調，因為妻子與同事搞曖昧，夫妻倆爭吵不斷，他才主動搬到其他房間，從未強迫行房，也沒有抽菸、喝酒、吃檳榔及賭博等不良習慣，目前他仍衷心期盼妻子及3名子女都能回家團聚。

不過，台南地院法官認為，小鳳和阿強確實已經分居超過20年，雙方各自獨立生活，幾乎沒有聯絡，而阿強雖然表示不願意離婚，但他在案件審理期間從未到庭試圖挽回婚姻，還具狀反控妻子的諸多不是，可見兩人的婚姻已經失去互信、互愛、互諒的基礎，難以期待能夠重新修復關係。

法官接著指出，這段婚姻難以維持是因為當事人分居期間長期未有良性互動所致，兩人也都沒有表現出積極維持婚姻的態度，考量到這段期間確實都是由小鳳獨自負擔孩子們的扶養費用，經過比較雙方的有責程度，最終認定男方需要負擔的責任較重，因此裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

人妻控爬窗逼行房「養3孩只給3千元家用」　夫1原因慘輸

大陸抽砂船盜採砂石被沒收　「VR虛擬實境全船導覽」688萬拍出

快訊／高雄前鎮漁港驚見漂浮男　無呼吸心跳送醫搶救中

政院前酒駕撞車奪命！成北院首件國民法官參審個案　抽籤結果曝

工地鐵皮屋突起火「延燒4汽機車」　男搶救資料...頭部燒傷送醫

9旬翁墜天空之城附近300米深谷...野溪旁身亡　警消擔架送他回家

20歲女要取得網友信任！變更電話險成詐騙人頭　潮州警即時阻詐

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

人妻控爬窗逼行房「養3孩只給3千元家用」　夫1原因慘輸

大陸抽砂船盜採砂石被沒收　「VR虛擬實境全船導覽」688萬拍出

快訊／高雄前鎮漁港驚見漂浮男　無呼吸心跳送醫搶救中

政院前酒駕撞車奪命！成北院首件國民法官參審個案　抽籤結果曝

工地鐵皮屋突起火「延燒4汽機車」　男搶救資料...頭部燒傷送醫

9旬翁墜天空之城附近300米深谷...野溪旁身亡　警消擔架送他回家

20歲女要取得網友信任！變更電話險成詐騙人頭　潮州警即時阻詐

近7成女性自認經濟獨立！　這5大行業女性最有職場影響力

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

兒打電話崩潰大哭「快回來當我的媽」！艾莉絲洩職業婦女心聲：零極限

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

明仁會春酒旗袍辣妹送客畫面曝！傳警界震怒

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

即／遭女歌手控性侵　荒山亮下午2時到案說明

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

公司拿二手爛車「賣他50萬」　男上班數月0薪水

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥

淡水鋼珠怪客1日6射！警衝板橋逮人

天空之城附近墜谷　男倒臥野溪旁亡

女嬰出生4.5hrs慘全身25％被燙傷　粗心護理師慘了

更多熱門

相關新聞

2次偷拍丈夫小三對話　妻捉姦反挨告

2次偷拍丈夫小三對話　妻捉姦反挨告

台南陳姓人妻懷疑葉姓丈夫外遇，於是在2021年9月、11月擅自開啟丈夫的LINE，並翻拍對方與許姓女子的對話，沒想到事後竟遭丈夫提告涉犯妨害秘密罪，一審被判處拘役30日，得易科罰金3萬元。陳女不滿提出上訴，法官考量到她是被動且受害的一方，最終改判2年緩刑，全案確定。

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

再遇女神　他示愛10次被拒還要罰2萬

再遇女神　他示愛10次被拒還要罰2萬

法官遭爆料霸凌同事　台南地院：啟動自律調查

法官遭爆料霸凌同事　台南地院：啟動自律調查

司機撿到LV皮夾吐16字　反賠1萬元

司機撿到LV皮夾吐16字　反賠1萬元

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

「物慾超低」星座女Top 3

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面