人妻控爬窗逼行房「養3孩只給3千元家用」　夫1原因慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）指控丈夫阿強（化名）婚後只給3000元家用，把3個孩子都丟給她照顧，甚至會爬窗逼迫行房，還與養生館女子交往、沉迷賭博，雙方已經分居超過20年，考量到孩子們都已經成年，她也不想繼續忍讓，因此決定向法院訴請離婚。雖然阿強否認妻子的指控，但台南地院法官認為，兩人確實已經分居多年，期間也都沒有嘗試挽回婚姻，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚。

▲小鳳與阿強分居超過20年。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，丈夫婚後每個月只給3000元家用，連大兒子的奶粉錢都不夠付，母親看她生活拮据，每天都會煮晚餐再請弟弟拿給她，婚後1年她覺得不能繼續這樣下去，於是自行前往成衣廠工作，每個月領取1萬多元的薪水，沒想到丈夫卻以「妳有收入為由」，再也不給任何家庭生活費，放任她一人負擔3名子女上學、吃飯、補習的費用。

小鳳接著指控，丈夫因為嫌孩子們吵，自己搬到另一間房間，但如果有性需求，就會以強制手段逼迫她就範，還曾爬窗夜襲，讓她十分困擾，最後實在忍無可忍，決定帶著孩子們回娘家生活，夫妻倆分居超過20年，早已不相往來，丈夫依舊我行我素、只顧自己享受，不僅與養生館女子交往，還沉迷賭博，考量到孩子們都已經成年，也贊同她離婚，這才下定決心斬斷這段婚姻。

面對妻子的指控，阿強辯稱，婚後他負責繳房貸，妻子負責分擔家庭生活費，他並非不願意負擔家中生活開銷；此外，妻子在離家之前與公司同事搞曖昧，他曾2次撞見妻子與該名同事私下碰面，母親也見過3次，後來他跑去詢問妻子的公司，妻子才惱羞成怒搬回娘家。

阿強表示，他曾多次請求妻子回家居住，也送過價值5000元的項鍊及手鐲，還給孩子們買過許多次食物，結果全被妻子的母親（他的岳母）拒絕；至於分房睡和強迫行房等事，他強調，因為妻子與同事搞曖昧，夫妻倆爭吵不斷，他才主動搬到其他房間，從未強迫行房，也沒有抽菸、喝酒、吃檳榔及賭博等不良習慣，目前他仍衷心期盼妻子及3名子女都能回家團聚。

不過，台南地院法官認為，小鳳和阿強確實已經分居超過20年，雙方各自獨立生活，幾乎沒有聯絡，而阿強雖然表示不願意離婚，但他在案件審理期間從未到庭試圖挽回婚姻，還具狀反控妻子的諸多不是，可見兩人的婚姻已經失去互信、互愛、互諒的基礎，難以期待能夠重新修復關係。

法官接著指出，這段婚姻難以維持是因為當事人分居期間長期未有良性互動所致，兩人也都沒有表現出積極維持婚姻的態度，考量到這段期間確實都是由小鳳獨自負擔孩子們的扶養費用，經過比較雙方的有責程度，最終認定男方需要負擔的責任較重，因此裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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