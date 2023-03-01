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社會 社會焦點 保障人權

2次偷拍丈夫小三LINE對話　妻捉姦反挨告「1原因免罰」

記者黃翊婷／綜合報導

台南陳姓人妻懷疑葉姓丈夫外遇，於是在2021年9月、11月擅自開啟丈夫的LINE，並翻拍對方與許姓女子的對話，沒想到事後竟遭丈夫提告涉犯妨害秘密罪，一審被判處拘役30日，得易科罰金3萬元。陳女不滿提出上訴，法官考量到她是被動且受害的一方，最終改判2年緩刑，全案確定。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲陳女偷偷拍下丈夫與許女的LINE對話，事後卻遭丈夫提告。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，陳女與葉男是夫妻（雙方目前已經離婚），她懷疑丈夫外遇，2021年9月9日以及11月初時，在家中趁著丈夫不注意，擅自輸入開機密碼，並開啟丈夫的LINE觀看對方與許女之間的對話，再用手機將相關對話拍下，然後在同年12月底對許女提告求償。

但讓陳女沒想到的是，丈夫事後竟對她提告妨害秘密罪。台南地院一審認定陳女涉犯竊錄他人非公開之言論罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

陳女不滿提出上訴。台南地院二審法官認為，陳女沒有任何犯罪前科，考量到犯罪動機是因為丈夫外遇，她為了保障自身配偶權，基於蒐證目的而觸法，主觀上惡性尚屬輕微，況且她自始至終僅對許女提告求償，對丈夫似乎留有餘地，加上她在外遇一事中是被動且受害的一方，承受相當程度的精神痛苦，相信經歷此次訴訟應該已知警惕，因此沒有負擔刑罰的必要，最終改判緩刑2年，全案確定。

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