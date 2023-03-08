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「爸爸手冊」產後憂鬱症資訊有誤？　薛瑞元：逐年檢討調整

▲▼首部「爸爸手冊」發佈，幫準爸爸成為神隊友。（圖／取自國健署官網）

▲衛福部今年2月發布首份「爸爸孕產育兒衛教手冊」。（圖／國健署提供）

記者嚴云岑／台北報導

孕產不單是女性責任，國健署今年2月將收載於孕婦手冊的「爸爸手冊」實體化，卻遭立委質疑內容有誤，另要求鬆綁凍卵條件。對此，衛福部長薛瑞元表示，每年都會就收載內容滾動式檢討，而凍卵補助受限人工生殖法，會請國健署召開專家會議搜集各界意見，看是否有調整空間。

內政部人口統計顯示，2022年出生數為13萬8986人，死亡數為20萬7230人，出生、死亡比例逐年擴大。儘管新生兒人數創下歷史新低，台灣生育改革行動聯盟卻引述研究指出，婦女產後憂鬱症盛行率卻介於10~26.8%，遠高於其他國家，且多在產後2至6個月發生。

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民進黨立委莊競程今（8）日於立法院衛環會質詢時提到，今年上路的爸爸手冊，雖然讓準爸爸有「被重視」的感覺，但內容仍有待改進，譬如對於女性產後照護與產內容不足，以及產後憂鬱症資訊有誤。

「手冊中提到產後憂鬱症會在生產後3~4天出現，2周內消失，與我自己碰到的不一樣。」莊競程提到，現在女性多在月子中心，「回家才是崩潰的開始」，呼籲國健署調整。對於莊競程建議，薛瑞元回應，會逐年檢討爸爸手冊內容，並增添或修正相關內容。

莊競程另追問凍卵補助是否可惠及所有婦女，讓不結婚也想生小孩的女性有生育機會？薛瑞元表示，凍卵補助涉及人工生殖法，因此才會以夫妻為前提，讓卵子解凍後有機會成為受精卵。雖然以現行狀況來看，形成共識有難度，但仍會請國健署召開會議搜集各方意見，看是否有調整空間，若有機會修人工生殖法，「再回去討論凍卵是否調整會比較有意義。」

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