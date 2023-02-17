　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小一孩「訂正生字30分鐘」下課沒了！她批老師太嚴　網見字跡戰翻

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記者曾筠淇攝） 

▲女網友心疼直呼，「這樣是矯枉過正了吧！」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

記者曾筠淇／綜合報導

多數人在學生時代都有經歷過「寫生字簿」的時光，同個字要一連練習好幾次，直到學會為止。近日就有一名女網友心疼表示，小一的孩子已經很努力寫了，結果還是被老師要求重寫，「這樣是矯枉過正了吧！」貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，直呼「老師的要求是否太高了？」孩子才就讀小學一年級，結果老師卻不斷抓錯誤，同個字反覆寫了N遍，「這樣都還有錯！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO心疼表示，孩子已經不想寫了，也自認很努力寫了，結果老師還是說錯、說「構字異常」。得知小孩下課都沒辦法去玩，她也不禁直呼「這樣是矯枉過正了吧？」給肯定這麼難嗎？「當然都是希望孩子更好，但我們更希望孩子是喜歡學習的」。

原PO也在留言處補充，這其實不是她的孩子，但小朋友的家長確實已與老師多次溝通，「學校美意一節下課30分鐘就是給孩子盡情玩樂，他卻只能待在教室訂正。」她相信老師是為了小朋友好，還每節下課陪在旁邊，但孩子是需要鼓勵的，「一點一點改進，而不是一再全篇否定孩子」。

貼文曝光後，多數網友搖頭表示，「我們家的小朋友比這個更嚴格，以前每天寫到半夜1、2點，每天寫到哭，每天作業簿都破掉」、「沒想到現在還有那麼用心教課的老師」、「我倒覺得這是好老師，願意點出問題教學」、「能遇到如此用心的老師是孩子的福氣！怎麼會是反而覺得老師『要求太高』」、「其實老師很用心，小孩一開始會覺得辛苦，但久了肯定對寫字美觀有幫助」。

不過，也有少數網友挺原PO，「我也覺得不用一直反覆要求重寫，練字是慢慢累積的」、「老師嚴格過了頭也不見得是對的」、「適當就好，矯枉過正其實沒必要。大家都太累了，只會一直打擊孩子信心、毅力而已」、「老師願意用心是很好，但是看圖，孩子字已經很好看了！為何還要再強求？這樣的求學真的不快樂啊」。

 ►衛生紙150抽「一包不用13元」　整年份一次買齊！

ET快訊
北市府出招「救內湖交通」！　明起北捷祭2大措施
前藍委開第1槍！　若國民黨提郭台銘「不排除支持賴清德」
劉文正人在哪？　被爆「買下一座菲律賓島」
龍舟天菜是《全明星》教練！　江宏傑低調出手了
快訊／國1「3車追撞」！　紫爆回堵5km
龍舟天菜衝撞瞬間曝！「奪命巨坑」真的有燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄20多歲男打AZ爆血栓「認定與疫苗相關」獲救濟金100萬

拱天宮媽祖是進香還刈火？　北港朝天宮董事長蔡咏鍀這樣說

小一孩「訂正生字30分鐘」下課沒了！她批老師太嚴　網見字跡戰翻

隨鑾轎跋涉168km！阿伯「腿骨變形」虔誠不減　自豪：跟媽祖走9年

產後「想住月子中心」被打槍！娘家霸氣出手　結局讓婆婆尷尬了

單身闆娘讓香燈客驚豔！一夜沒睡當志工　不求姻緣只要爸爸健康

準備好了！白沙屯媽祖明天回鑾　鹿港海埔派出所開大門迎接

YouTuber車停路邊「被日本妹敲窗」　結局超展開！萬人朝聖：好威

5張爽中1600元！他曬出「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了

崑大延攬台灣松下前總經理林淵傳　擔任榮譽講座教授蒞校技術指導

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

高雄20多歲男打AZ爆血栓「認定與疫苗相關」獲救濟金100萬

拱天宮媽祖是進香還刈火？　北港朝天宮董事長蔡咏鍀這樣說

小一孩「訂正生字30分鐘」下課沒了！她批老師太嚴　網見字跡戰翻

隨鑾轎跋涉168km！阿伯「腿骨變形」虔誠不減　自豪：跟媽祖走9年

產後「想住月子中心」被打槍！娘家霸氣出手　結局讓婆婆尷尬了

單身闆娘讓香燈客驚豔！一夜沒睡當志工　不求姻緣只要爸爸健康

準備好了！白沙屯媽祖明天回鑾　鹿港海埔派出所開大門迎接

YouTuber車停路邊「被日本妹敲窗」　結局超展開！萬人朝聖：好威

5張爽中1600元！他曬出「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了

崑大延攬台灣松下前總經理林淵傳　擔任榮譽講座教授蒞校技術指導

SCFI下跌2.06%、WCI下跌2.1%　美庫存創新高不利貨櫃運輸需求

古巴隊熱身賽遭火腿打爆　桑托斯「邊跑邊打」特技引熱議

陳竹昇「百萬婚禮照」曝光！　「新娘」超眼熟...竟是大咖雙金女星

跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

陶晶瑩聞「劉文正死訊」悲傷整天！　怒批夏玉順：不要這樣開玩笑

吳淡如36萬粉專6小時內救回來了！　點名致謝「內心充滿感動」

台鋼雄鷹當中華隊靶子　洪總：希望對他們有幫助

3D兔包裹、12米數位光塔！「台灣燈會在台北」剩3天　展區必看攻略

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

邱淑真女兒沈月被封「最美星二代」穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

農曆二月到！「這生肖」中獎率高

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

09:08發生規模3.1地震　震央在北投

快訊／抵達北港朝天宮！粉紅超跑「三進三退」入廟

彰化男上大號竟「失憶3小時」：我在哪裡？

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

更多熱門

相關新聞

中南部60K職缺有哪些？內行推「這1行」：輕鬆賺

中南部60K職缺有哪些？內行推「這1行」：輕鬆賺

許多人畢業後就北漂工作，為的就是比較高的薪水！一名網友好奇拋問，「中南部月薪60K的職業有哪些？」文章引發熱烈討論，網友點名像是「醫生、年資十年以上教師、工地師傅、軍官」；還有人直言「水電師傅、油漆師傅，輕鬆賺！」

牆上一片血　失蹤女師被發現陳屍淺墳中

牆上一片血　失蹤女師被發現陳屍淺墳中

打破茶壺賠2000元！她一查淘寶賣450元氣炸

打破茶壺賠2000元！她一查淘寶賣450元氣炸

乳癌4期「化療掉髮」！她進女廁遭清潔員逼趕

乳癌4期「化療掉髮」！她進女廁遭清潔員逼趕

阿伯「車廂抽菸」遭喝斥！怒扔菸蒂：那麼兇幹嘛

阿伯「車廂抽菸」遭喝斥！怒扔菸蒂：那麼兇幹嘛

關鍵字：

寫字生字簿小學小一老師爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

國小男童遊北市動物園落水影片曝

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

Kimberley「激吻親密照」曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面