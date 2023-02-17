小一孩「訂正生字30分鐘」下課沒了！她批老師太嚴　網見字跡戰翻

▲女網友心疼直呼，「這樣是矯枉過正了吧！」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

記者曾筠淇／綜合報導

多數人在學生時代都有經歷過「寫生字簿」的時光，同個字要一連練習好幾次，直到學會為止。近日就有一名女網友心疼表示，小一的孩子已經很努力寫了，結果還是被老師要求重寫，「這樣是矯枉過正了吧！」貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，直呼「老師的要求是否太高了？」孩子才就讀小學一年級，結果老師卻不斷抓錯誤，同個字反覆寫了N遍，「這樣都還有錯！」

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原PO心疼表示，孩子已經不想寫了，也自認很努力寫了，結果老師還是說錯、說「構字異常」。得知小孩下課都沒辦法去玩，她也不禁直呼「這樣是矯枉過正了吧？」給肯定這麼難嗎？「當然都是希望孩子更好，但我們更希望孩子是喜歡學習的」。

原PO也在留言處補充，這其實不是她的孩子，但小朋友的家長確實已與老師多次溝通，「學校美意一節下課30分鐘就是給孩子盡情玩樂，他卻只能待在教室訂正。」她相信老師是為了小朋友好，還每節下課陪在旁邊，但孩子是需要鼓勵的，「一點一點改進，而不是一再全篇否定孩子」。

貼文曝光後，多數網友搖頭表示，「我們家的小朋友比這個更嚴格，以前每天寫到半夜1、2點，每天寫到哭，每天作業簿都破掉」、「沒想到現在還有那麼用心教課的老師」、「我倒覺得這是好老師，願意點出問題教學」、「能遇到如此用心的老師是孩子的福氣！怎麼會是反而覺得老師『要求太高』」、「其實老師很用心，小孩一開始會覺得辛苦，但久了肯定對寫字美觀有幫助」。

不過，也有少數網友挺原PO，「我也覺得不用一直反覆要求重寫，練字是慢慢累積的」、「老師嚴格過了頭也不見得是對的」、「適當就好，矯枉過正其實沒必要。大家都太累了，只會一直打擊孩子信心、毅力而已」、「老師願意用心是很好，但是看圖，孩子字已經很好看了！為何還要再強求？這樣的求學真的不快樂啊」。