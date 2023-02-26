　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新莊Costco周邊連臭5天原因成謎　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

▲▼ 新莊大賣場周圍發臭，原因成謎，居民掩鼻過生活，人心惶惶。（圖／民眾提供）

▲▼ 新莊Costco周邊發臭已5天仍原因成謎，居民掩鼻過生活，人心惶惶。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區美式大賣場Costco附近發臭第5天，居民抱怨出門都戴上2層口罩，回家後更是無法入眠，現已擴及3個里、約2萬人受影響，里民也爆出逃潮或被迫關在家中緊閉門窗；環保局表示，目前發臭原因成謎，經昨出動水車灌水溝後味道稍減，今天仍派出多方人馬繼續尋找臭味來源。

新北市新莊區美式大賣場Costco附近發臭事件發生於2月22日晚間，新莊瓊泰路因為不明原出發出惡臭，大批居民向1999通報，沒想到環保局回覆「確有化學異味，但在新莊區建國一路等，均未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣」，自行將案件結案了結，直到隔日異味仍間歇性瀰漫，引起當地居民的不安和關注，環保局才又派稽查同仁至現場找尋空汙的汙染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整起事件從22日起後不斷擴大，原先只有塔寮坑溪下游的瓊林里（5000多人)聞到味道，後來擴及到西盛（13000多人)及建安里 （5000多人)，一共影響大約2萬人，其中，在瓊林里辦公室休息的阿嬤她說，白天還好，晚上味道變得相當嚴重，讓她根本不能睡覺，想要逃到另一個兒子那邊比較能好好休息，「真的是臭死啦！一種濃濃的化學塑膠味」

▲▼ 新莊大賣場周圍發臭，原因成謎，居民掩鼻過生活，人心惶惶。（圖／民眾提供）

事件引發關注後，消防局、新莊區公所、水利局都出動，主政的環保局更出動各種重量級設備，進行「水、陸、空」調查，今日為降低惡臭，清潔隊特地開地下孔蓋，以水車大量灌水將汙泥清出。瓊林里長吳佳擇表示，這項作法有稍微降低惡臭，但惡臭仍在，居民很擔憂，目前相關單位仍在搜尋臭味來源。

環保局表示，新莊惡臭事件共計出動7個區清潔隊跨區支援，累計超過150人次、清溝車7輛及各式科學儀器動員稽查及溝渠清疏，為加速釐清污染物種，已於23及24日陸續採集現場空氣及水體樣品送驗。

另為掌握周遭空氣品質狀況，維護民眾健康，環保局除以塔寮坑溪鄰近區域設置之固定式空氣品質感測器監控外，24日起環保局也特別出動空氣品質監測車，報案至今，測值尚無明顯異常。

環保局提醒，建國路、新樹路、瓊林里、建安里的民眾，近日先勿出外運動，請先將門窗緊閉，如有需要出門，請務必佩戴口罩。

▲▼ 新莊大賣場周圍發臭，原因成謎，居民掩鼻過生活，人心惶惶。（圖／民眾提供）

ET快訊
快訊／西濱拖板車自撞大型鋼材掉落　僅剩1車道通行
熱身賽不敵富邦　古巴教頭：對手水準蠻高的
《角頭》黑衣人凌晨4點聚集叫囂！住戶氣瘋報警　劇組道歉了
新莊Costco周邊連臭5天原因成謎　2萬人被迫關家中爆「出
連假夜市擠爆了！　「前胸貼後背」畫面曝
緊身牛仔褲太吸睛！他北捷狂撩正妹　踼到鐵板下場慘
快訊／富邦6投接力壓制　擊敗古巴隊！
名媛遭碎屍　現任公婆心痛發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛排館自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人來自韓國身分曝

新莊Costco周邊連臭5天原因成謎　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

南台灣水情告急　陳吉仲視察春季雜作抗旱灌溉整備情形

本土連跌23天！　羅一鈞：「2因素穩定」3月有望輕症免隔離

今增46死！本土+12792「較上周降18.7%」　明日有望跌破萬例

綠鬣蜥隨便抓會觸法！嘉義縣公開招募獵人　賞金也同步加碼了

5個月大接種卡介苗「3歲骨髓炎就醫」　桃園男童獲賠30萬元救濟金

獨／台中土豪式魚缸曝！百隻鯉魚住發財車後斗　超狂老闆說話了

太多人衝花東玩！國5「紫爆」車速20km↓　北部2路段整條塞爆

打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡　桃園女童獲兒童最高救濟金350萬元

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

專家推薦買房選大同區最超值　「首岳」擁大基地&高機能成首選

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

牛排館自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人來自韓國身分曝

新莊Costco周邊連臭5天原因成謎　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

南台灣水情告急　陳吉仲視察春季雜作抗旱灌溉整備情形

本土連跌23天！　羅一鈞：「2因素穩定」3月有望輕症免隔離

今增46死！本土+12792「較上周降18.7%」　明日有望跌破萬例

綠鬣蜥隨便抓會觸法！嘉義縣公開招募獵人　賞金也同步加碼了

5個月大接種卡介苗「3歲骨髓炎就醫」　桃園男童獲賠30萬元救濟金

獨／台中土豪式魚缸曝！百隻鯉魚住發財車後斗　超狂老闆說話了

太多人衝花東玩！國5「紫爆」車速20km↓　北部2路段整條塞爆

打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡　桃園女童獲兒童最高救濟金350萬元

缺蛋後缺雞？　陳建仁坦承「供需不足」：多使用國產雞

運動公園試槍！廁所鏡面、路邊報廢車留20彈孔　警逮4嫌到案

外送員騎車叭一聲！慘被駕駛重拳暴打濺血　母心碎：有什麼深仇大恨

快訊／彰化西濱170.2K拖板車自撞　大型鋼材散落…僅剩1車道通行

牛排館自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人來自韓國身分曝

疫苗需求減弱！莫德納收入驟降7成　專家憂「大賺變虧損」

熱身賽不敵富邦　古巴教頭：對手水準蠻高的

北京流感病例數超過新冠　多地中小學受影響停課

張家瑋曝想婚主因！　被愛沖昏頭「拒絕拍戲機會」：變很大方

Marz 23墓園爆「破相意外」！　帥臉濺血「緊急縫2針」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

國道塞5小時！時間管理大師刷牙做操

快訊／4縣市大雨！今晨9℃　下波變天時間曝

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

台灣缺不缺蛋？ChatGPT神回　網讚：答案打趴很多人

台中學生家逢變故　警帶他吃鴨肉飯默默付錢

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

更多熱門

相關新聞

新莊Costco周圍狂臭4天...原因成謎

新莊Costco周圍狂臭4天...原因成謎

新北市新莊區美式大賣場Costco附近突然傳出惡臭，而且已邁向第4天，居民從22日不斷受到強烈氣味干擾，苦不堪言，出門都戴上2層口罩，回家後更是無法入眠，影響人數多達2個里區共數千人，今日有居民透露臭味擴大中；環保局表示，目前發臭原因成謎，已出動「重案組」進行「陸水空」搜索，會繼續尋找臭味來源。

中華eMoving進駐美式賣場

中華eMoving進駐美式賣場

醉男撞破頭送醫竟抓狂　暖心救護員被打到腦震盪

醉男撞破頭送醫竟抓狂　暖心救護員被打到腦震盪

楠梓國中頻傳尿騷味　垃圾車司機幹的

楠梓國中頻傳尿騷味　垃圾車司機幹的

即／北市刑大跨區追緝　街頭槍聲大作！

即／北市刑大跨區追緝　街頭槍聲大作！

關鍵字：

環保局發臭美式賣場新莊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

28歲名媛腿削到見骨！前公公露兇光聯手2兒分屍

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

破萬人湧入賞櫻　九族：請去其他地方

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面