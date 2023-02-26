新莊Costco周邊連臭5天原因成謎　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

▲▼ 新莊Costco周邊發臭已5天仍原因成謎，居民掩鼻過生活，人心惶惶。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區美式大賣場Costco附近發臭第5天，居民抱怨出門都戴上2層口罩，回家後更是無法入眠，現已擴及3個里、約2萬人受影響，里民也爆出逃潮或被迫關在家中緊閉門窗；環保局表示，目前發臭原因成謎，經昨出動水車灌水溝後味道稍減，今天仍派出多方人馬繼續尋找臭味來源。

新北市新莊區美式大賣場Costco附近發臭事件發生於2月22日晚間，新莊瓊泰路因為不明原出發出惡臭，大批居民向1999通報，沒想到環保局回覆「確有化學異味，但在新莊區建國一路等，均未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣」，自行將案件結案了結，直到隔日異味仍間歇性瀰漫，引起當地居民的不安和關注，環保局才又派稽查同仁至現場找尋空汙的汙染源。

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整起事件從22日起後不斷擴大，原先只有塔寮坑溪下游的瓊林里（5000多人)聞到味道，後來擴及到西盛（13000多人)及建安里 （5000多人)，一共影響大約2萬人，其中，在瓊林里辦公室休息的阿嬤她說，白天還好，晚上味道變得相當嚴重，讓她根本不能睡覺，想要逃到另一個兒子那邊比較能好好休息，「真的是臭死啦！一種濃濃的化學塑膠味」

事件引發關注後，消防局、新莊區公所、水利局都出動，主政的環保局更出動各種重量級設備，進行「水、陸、空」調查，今日為降低惡臭，清潔隊特地開地下孔蓋，以水車大量灌水將汙泥清出。瓊林里長吳佳擇表示，這項作法有稍微降低惡臭，但惡臭仍在，居民很擔憂，目前相關單位仍在搜尋臭味來源。

環保局表示，新莊惡臭事件共計出動7個區清潔隊跨區支援，累計超過150人次、清溝車7輛及各式科學儀器動員稽查及溝渠清疏，為加速釐清污染物種，已於23及24日陸續採集現場空氣及水體樣品送驗。

另為掌握周遭空氣品質狀況，維護民眾健康，環保局除以塔寮坑溪鄰近區域設置之固定式空氣品質感測器監控外，24日起環保局也特別出動空氣品質監測車，報案至今，測值尚無明顯異常。

環保局提醒，建國路、新樹路、瓊林里、建安里的民眾，近日先勿出外運動，請先將門窗緊閉，如有需要出門，請務必佩戴口罩。