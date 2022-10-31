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南投347↑露營場合法化求解　王國材應邀與業者對談允協助

▲立委許淑華（前排左3）邀交通部長王國材（前排中）下鄉，回應南投縣露營場合法化的需求。（圖／南投縣政府提供）

▲立委許淑華（前排左3）邀交通部長王國材（前排中）下鄉，回應南投縣露營場合法化的需求。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部長王國材及中央相關部會代表及南投縣政府，今天受立委許淑華邀請，實地到露營場及福興溫泉區會勘，並座談研討「南投縣露營場輔導執行」及「觀光產業升級示範計畫後續執行」現況。

縣府祕書長洪瑞智率觀光、建設、環保等局處長出席，業者代表包括南投縣露營協會，觀光產業聯盟盟主魏振宇、南投縣渡船公會理事長王英生、民宿協會理事長林雪華、溫泉觀光協會理事長李吉田、民宿全國聯合總會長張心盈、清境觀光協會理事長蔣政緯等；交通部除王國材親自與業者面對面溝通，公路總局長陳文瑞、航港局長葉協隆、觀局長張錫聰，及農委會、經濟部、內政部都派權責代表與會。

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許淑華表示，這幾年受疫情影響，南投觀光需以低碳永續的經營模式，發展低開發、高價值的深度旅遊；露營活動受國人喜愛，輔導露營業者合法化是整體共識，但對於部分相關設施能否開放，有賴交通部與各單位積極協調；南投縣露營觀光產業發展協會副理事長黃文奇即趁機反映：「沙坑、戲水池、攀岩場希望能列入露營設施，以免除農牧用地不能有遊憩設施的限制。」

▲立委許淑華邀交通部長王國材下鄉，回應南投縣露營場合法化的迫切需求。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智指出，全縣目前有347家列管中及更多籌設中的露營場，而中央7月剛發布實施的《露營場管理要點》，攸關永續發展及安全合法性，但仍有諸多未盡明確規範之處，使第一線審核的縣府執行上仍有法規適用疑義，更有許多業者擔心合法化的願望落空；王國材也承諾，後續交部會連結內政部、農委會林務局、縣府觀光處，共同協助露營場業者解決合法化問題。

▲立委許淑華邀交通部長王國材下鄉，回應南投縣露營場合法化的迫切需求。（圖／南投縣政府提供）

許淑華另表示，今年初提出日月潭電子票證整合計畫，獲交部2500萬元經費補助，此次再透過考察，充分了解遊艇公會所遇之困境與需求；有關日月潭船舶電子票證專案計劃提升融合QR-CODE機制等服務品質，王國材也同意在充份釐清各種模式優劣後，優先補足所需經費補助額度、完善整體觀光智慧化系統。

▲立委許淑華邀交通部長王國材下鄉，回應南投縣露營場合法化的迫切需求。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也對交通部及經濟部同意全力支持協助福興溫泉區導入無人車試辦計畫，表示感謝之意；洪瑞智說，縣府會在交部指導下，積極向經濟部提報爭取列入無人載具科技創新「沙盒計畫」輔導具體推動，讓別具特色的福興溫泉能成為全球首個導入自駕車的溫泉區。

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