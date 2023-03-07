「旅宿7月起不給一次性備品」擬喊卡！環署曝2原因：至少一年緩衝

▲飯店備品示意圖。（圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社

環保署擬推限制使用一次用旅宿備品。業者反應消費者大多對此不清楚，加上草案擬7月1日實施第一階段恐準備不及。環保署今天指出，不排除一階段不實施，就有至少一年的緩衝期。

行政院環境保護署今天召開「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案研商會。

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原草案擬訂今年7月1日實施第一階段，業者不主動提供，若有需要可索取備品；第二階段實施日期由地方環保局提報，要求業者給予消費者房型價差優惠（至少5%）及選購。

另外，草案中限制11項備品，包含小於180毫升的一次性包裝液態盥洗、保養用品，如洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；個人衛生用品如梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，以及一次用拖鞋。

▲環保署先前預告，從7/1起旅宿不主動提供「一次用旅宿用品」。（圖／環保署提供）

有業者在會中反映，現在旅宿業人力短缺，櫃台每班只有1個人，是相當嚴重的問題，若是消費者不清楚規定仍要求要飯店提供備品，最後可能「老總都要親自送備品」。

另外，業者普遍認為不需要分階段實施，可以一次到位，但希望能有更長的宣傳期，如針對國外旅客要加強宣導，不是讓業者處理負面情緒等問題；至於5%的優惠，應該更清楚表明是飯店訂房價或平台訂房價等。

負責印刷飯店備品LOGO的業者今天也出席會議，表示認同減塑是國際趨勢，但希望能有緩衝期至少一年，讓廠商善後，未來若不再需要印刷，可能之後就結束營運，但還有如倉儲、員工安置等問題，要考量業者處境。

業者也提到，拖鞋的部分，使用可重覆穿的拖鞋可能會有衛生問題，建議限制使用旅宿備品是否能排除拖鞋。

荒野保護協會今天表示，有許多民眾向他們反映，想要執行零廢棄、不想拿備品，但卻沒有飯店可以選擇；若沒拿的備品可能在整理房間時還是會被丟棄；另外也有人反映，不是非常愛用備品，但備品都是附在房價內，希望可以選擇房價。但這些聲音不會出現在飯店客訴裡。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌會後接受媒體聯訪時表示，5%優惠的部分會考量；緩衝期的部分，原本預擬是希望明年第二階段能上路，不排除今年第一階段不實施，就有至少一年的緩衝期；至於正式公告、實施的時間會在法規程序後盡快對外公布。

觀光局旅宿組副組長簡瑛誼會後表示，一次性備品不提供的措施，環保署還沒有對民眾大量宣傳，希望能再加強；國外旅客部分，若未來確定實施時間，駐外的辦事處、相關旅行業者都會由觀光局協助告知。