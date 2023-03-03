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旅遊自備「6小物」房價省5%！環保署推減塑新規「最快8月上路」

▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲環保署將推行「一次用旅宿用品限制」，若自備「6小品」可省房價5%。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者林育綾／台北報導

環保署預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，其中最受消費者注意的是，如果自備「6小品」如牙膏、牙刷等衛生用品，房價應為原價的95%，也就是能省下5%！原訂草案預告後半年起也就是8月1日正式實施，不過環保署執秘王嶽斌表示，有業者反映需要更多時間調整；而草案目前預告期，仍在募集業者和各界意見中，並非定案，會持續調整措施。

環保署說明，針對「不主動提供一次用旅宿用品」草案規定，指消費者如有需求仍可提供一次用旅宿用品，或是飯店業者可將洗髮、沐浴等液態盥洗及保養用品，改以非一次用的大瓶裝（180毫升以上）、壁掛式方式提供。

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而消費者如果自備「一次用衛生用品」應給予房價優惠為原價約95%，或是直接在網站以較低價格提供「環保房型」的選購服務，都符合草案規定。王嶽斌解釋，「一次用衛生用品」共有6小品，包括牙膏、牙刷、浴帽、梳子、刮鬍刀、刮鬍膏等。

▲台北富信大飯店－商務房（圖／記者顏心彤攝）

▲減少一次用的旅宿用品，已是歐洲永續旅遊及減塑趨勢潮流。（圖／資料照）

王嶽斌說明，其實減少一次用的旅宿用品，已是歐洲永續旅遊及減塑趨勢潮流，國內許多知名連鎖飯店也已經實施多年。若飯店用壁掛式提供洗沐用品及非一次性毛巾，對旅客來說還是很方便，不會這麼多瓶瓶罐罐。另外，草案目前仍屬預告期間，做法也會參考飲品「自帶杯」的方向和所需時間，還會參考現行實施已久的環保旅店的管理實務，再去訂定。

原訂是8月1日起實施，也就是從預告起提供業者半年時間準備；不過現在考量到有許多業者反映需要更多時間調整，因此會參考各界的意見，再做最後的評估，草案預告期間只是先募集意見，集思廣益，並非正式定案。

環保署強調，對於各界意見包括緩衝期、品項及實施方式等將蒐集完整意見後，綜合評估做為後續正式公告內容調整參考。目前預告草案並非定案的規定，後續必會參考環保旅館最佳可行的作業實務及必要的緩衝期加以調整。

▲▼環保署預告，從7/1起，旅宿與住宿業者不主動提供「一次用旅宿用品」。（圖／環保署提供）

▲環保署先前公布的內容，實施時間及細節尚未定案。（圖／環保署提供）

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