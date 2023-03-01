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碳費明年起徵收　環保署長：大企業優先「擬採差別或累進費率」

▲▼環保署長張子敬到立院列席報告並備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署長張子敬指出，碳費徵收採「先大後小、分階段徵收」，並設計差別或累進費率。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

碳費徵收預計在2024年上路，也引發朝野立委關注，在今（1日）衛環委員會上，立委關注每公噸碳費徵價是否為300元，以及碳費徵收對於159萬家中小企業影響，環保署長張子敬表示，碳費收取的12項子法會在半年內提出來，目前碳費標準尚未確定，原則是「先大後小、分階段徵收」，目前正評估設計差別費率或累進費率，不希望單一費率，也就是排放越高則費率越高，希望促使廠商致力將最高排放量減下來。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環保署長張子敬列席報告業務概況，並備質詢，包括立委賴惠員、溫玉霞、洪孟楷等人，在質詢時都相當關心碳費徵收的法規進度，溫玉霞則表示，我國碳費的徵收，到底是國際建議每噸課10美元或新台幣300元以上，還有政府如何輔導高達159萬家的中小企業，以及環保署要如何盤查。

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張子敬則回應，環保署預計在半年內提出碳費徵收的12項子法，明年開始正式徵收，徵收對象將採取「先大後小、分階段徵收」，徵收方式正評估設計差別費率或累進費率，不希望單一費率，也就是排放越高則費率越高，希望促使廠商致力將最高排放量減下來，對於中小企業，初期以輔導方式去做，透過大產業把下游的中小企業帶進來，幫助小的企業進行改善。

至於盤查對象，張子敬指出，首批是大家熟知的289家直接排放大戶，第二批則是明年起，每年間接排放量超過2.5萬噸的239家廠商也將納入，預估可掌握全台大約8到9成排放量，且盤查量能已加強訓練，查證機構也新增5家，並增加190名查證人員。

洪孟楷也追問，外界相當關心碳費何時開始徵收，隨後詢問何時要找專家學者成立費率審議委員會，上半年能否組成，「不會等環保部成立才找吧？」張子敬則回應，不希望是單一費率，將採用所得稅的累進稅率，費率委員會將找專家學者參與，目前還沒找到人，也許下半年成立費率委員會並討論費率。

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