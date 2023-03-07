刺槍術、踢正步「有必要維持」　邱國正：訓練能練心「我不會放棄」

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

黃埔建軍明年滿百年，軍方將在鳳山陸軍官校擴大舉行校慶，並規劃官校生在典禮上進行「正步分列式（俗稱踢正步）」，但因2003年時已取消閱兵時踢正步，導致此舉引發批評。國防部長邱國正今（7日）表示，正步是基本教練，而刺槍術是戰鬥教練一部分，他並沒有要恢復什麼，訓練是練力、練技、練膽、練心的要語，「我不會放棄」。

民進黨立委江永昌7日質詢邱國正，提及國防部說踢正步是熟習軍事動作以及養成軍紀嚴肅，熟習什麼軍事動作？「我不懂耶」，多踢幾次正步會比較不違規犯紀？邱國正回應，基本教練有各種步伐替換，有跑步、齊步、快步、碎步等，正步是其中之一，會被誤解是因為要搞大場面，就跟刺槍術類似，但這是戰鬥教練一部分。

對於有人說刺槍術用不到、什麼年代還有肉搏戰等質疑聲浪，邱國正說，不要講肉搏戰，站衛兵時若有敵人侵犯，你是不是要用槍或刺槍？所以不要被搞偏了，不要把踢正步說成要恢復什麼，他當部長可沒有功夫去創新的東西，但原本舊的、有必要維持的，因為訓練是練力、練技、練膽、練心的要語，「我不會放棄」。

江永昌則說，他的看法是，威權國家踢正步，而歐美自由體制則沒踢了，且這對軍事訓練沒幫助、負面觀感重，尤其現在是科技戰，因此現在恢復義務役1年，大家都願意為國家付出，不要在這上面造成困擾。