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傳麥卡錫將訪台　邱國正：共軍若「突入12浬」就射擊

▲▼國軍。（圖／國防部）

▲傳麥卡錫將訪台，邱國正：國軍有超前部署。（示意圖／資料照）

文／中央社

外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫擬春季訪台，國防部長邱國正今天表示，國軍有超前部署，去年8月共軍逼近領海基線、貼24浬鄰接區，今年恐更逼近；若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問邱國正對於中共軍事預算增加等兩岸情勢議題的看法。邱國正指出，中共軍事預算並非僅今年增加，歷年來都是如此，而今年外界會特別強調軍費，起因是整體軍事態勢比以往要強烈。

邱國正以當前台海周邊情勢為例說，目前中共保持每天約10架（艘）次在台海周邊運行的機艦，若有（如美國要員訪台）議題出現則會加倍；共機雖不見得每天都會逾越海峽中線，但也會出現在中線北端、南端，進行所謂的常態化運作。

▲▼國軍。（圖／國防部）

江啟臣關切，目前情勢是否要比過去嚴峻。邱國正回應認為，中共一直在尋找支撐未來想採取軍事動作時的立論基礎，即共軍可以師出有名（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，又或是國軍頻繁與他國軍事交流等；一有狀況、共軍一定會有反應，差別只是將兵力大小作調整。

江啟臣追問，外傳現任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能春季訪台，除美軍預前準備，國軍是否有準備。邱國正回應，國軍會有超前部署，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線外、貼著24浬鄰接區，但今年恐會更加逼近，甚至突入24浬接近到12浬領海線。
江啟臣詢問，「那就接近要打起來了」。邱國正回應：「沒有錯」，國防部的預先規劃就是如此，為避免讓共軍師出有名，國軍一直都很節制，不發起「第一擊」。

面對共軍海空實體不斷越界，「第一擊」定義該如何應對，邱國正說，過往的第一擊都是說「對方開第一槍，我方才還擊，我們不打第一槍」，但現在第一槍的定義，已經被中共的無人機、航空實體、氣球等取代，所以國軍不再做第一槍的反應。

邱國正強調，現在不論有何種類的航空實體進入一定的界線，「我就要做自衛打擊」，像是越接近12浬、國軍就越要先做準備，進入12浬領海界限內、就要射擊；另外，就算在模糊地帶，也會有一套處理方法。

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