馬祖斷炊「100％政治操作」　王浩宇：李登輝執政前也非餐餐有肉

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

馬祖疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，引發熱議。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇6日就曾表示，罐頭也是牛肉罐頭、豬肉罐頭，「基本上都是很營養的東西，不知道為什麼要這樣攻擊？」他又再度發文直言，馬祖斷炊一事，100％是政治操作。

針對此事，陸軍馬祖防衛指揮部說明，因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，6日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。王浩宇則表示，冬天東北季風，無論是蔣中正時代、蔣經國時代、李登輝時代、馬英九時代、陳水扁時代到現在蔡英文執政，這都是冬天風浪大偶爾會發生的問題，而發生頻率統計起來其實是越來越少，「沒有道理同樣的問題，過去可以現在就不行。」

王浩宇直言，國軍的伙食、食材的多樣性、補給的穩定，現在都比過去好太多了，島上甚至有7-11可以購物，官兵可外膳宿。他提到，前總統李登輝執政前，據當時曾經在那邊服役的朋友透露，還不見得餐餐有肉，伙食供應更是不穩定，當時怎麼不在沙灘寫字？

王浩宇表示，他不否定要更照顧國軍，甚至認同要多補助食材，但如果吃個兩天罐頭就被拿來政治操作、離間國軍與政府的信任關係，他大批「說實在，這非常可惡」，操作這樣的議題，只會打擊國軍士氣，無法解決問題。