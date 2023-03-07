踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」：要求下架貼文

▲陳竑任批露馬防部官兵沒肉吃，還因此接到軍方關切電話。（圖／翻攝陳竑任臉書）

記者莊智勝／台北報導

曾參選連江縣莒光鄉鄉代、61歲退伍的「網紅老兵」陳竑任5日在臉書曝光照片，馬防部阿兵哥遲遲等無運補，在退潮的沙灘上寫字求救，「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」等語，畫面曝光後引起全台譁然。陳竑任還向資深媒體人趙少康透露，此次斷炊並非首次，去年就多次相隔2、3周沒運補；且5日披露照片後，還接到軍方關切電話，以「影響國軍形象」為由要求下架臉書貼文。

趙少康在臉書PO文表示，面臨斷炊困境的不只是馬防部官兵，當地民眾對媒體說，「別人缺蛋，我們什麼都缺！」還有自稱馬祖阿兵哥的人心酸的形容「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」。陳竑任還私下向趙少康透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2週、3週沒運補，讓島上官兵和居民苦不堪言。

陳竑任質疑，這次沒有運補的原因說是「船壞了」，但2月早就知道船故障，「難道整個台灣沒別的船能替補？我也覺得奇怪，廠商因為成本考量，把運補船從4艘減少到2艘，國防部完全不知道？還是根本放任子弟兵在前線不聞不問？」

陳竑任還透露，他揭露問題為地方發聲後，吃早餐時還被店家大力感謝，可見當地居民都受夠了，但昨也因此接到軍方「關切電話」，以「影響國軍形象」為由，要求他下架臉書貼文。趙少康呼籲，「蔡政府跟國軍絕對不可以對在沙灘上表達訴求的阿兵哥及爆料者秋後算帳，因為他們反應的都是事實，可以督促蔡政府鎖緊螺絲，如果為了掩蓋訊息搞小動作，不只會讓人民看見政府的無能，更會讓在第一線的弟兄寒心。」

▼趙少康在臉書發文抨擊。（圖／翻攝趙少康臉書）