嘉義男臨櫃匯120萬「買布料」　警苦勸：這是詐騙...他終於信了

▲警方攜手銀行攔阻假投資真詐財 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局大林分駐所警員廖祥宇、莊柏彥6日擔任巡邏勤務，接獲轄區彰化銀行行員報稱有民眾欲匯款新臺幣120萬元，行員見民眾神情慌張且匯款金額龐大便主動關懷，但該民眾不願說明詳情並催促行員儘快辦理，行員直覺有詐便立即通報警方。

▲員警到場後勸阻民眾匯款避免被騙 。（圖／民雄分局提供）

警方獲報後趕赴現場，到場後經了解鄭民稱該款項為二哥的兒子須購買布料，但卻無法提供費用出處明細，警方直覺鄭民未據實告知，便苦口婆心勸說鄭民，後來鄭民總算鬆口說欲購買增值型投資標的需臨櫃匯款新臺幣120萬元，警方查詢該匯款帳戶遭多筆通報及警示，更耐心地跟鄭民開導並告知這是詐騙集團慣用手法，最終鄭民總算相信這是詐騙，冷靜下來不再堅持匯款，所幸彰化銀行行員即時發現並立即通報警方攔阻，事後鄭民萬分感激警方及行員的協助才能保住畢生積蓄。

民雄分局提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。