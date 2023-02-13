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護童專案正妹警吸睛　基層警臉書「靠北」要求取消：浪費警力

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

全國國小放完寒假的開學日，新北警各分局總動員，共同啟動「護童專案」勤務，針對轄內198所國民小學，動員671名警民力，維護學童上下學安全。各分局除了有分局長帶隊外，正妹女警仍是最吸睛，但卻有基層員警在臉書社團「靠北police」貼文，希望高層能取消護童專案，對家長違規也要視而不見，更是浪費警力。

▼中和分局中和派出所賴君瑜。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「護童專案」是針對轄內各國民小學周邊，於上下學時段加強校園周邊交通疏導，同時提醒逗留或落單的學童盡快進入學校或返家，避免發生意外。其中中和分局20歲正妹小女警賴君瑜更是吸睛，還親自蹲下幫小朋友拉好衣領。蘆洲分局三民派出所也派出27歲女警賴品慈在校門口指揮交通，希望小朋友能安全進入校園。

▼蘆洲分局三民所女警賴品慈在校門口指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警政署護童專案立意良善，但卻有基層反彈，在臉書社團「靠北police」貼文「拜託長官，讓護童勤務取消。護童已經有導護媽媽了，再多個警察，真的多此一舉，尤其是很多同事，看到很多載小孩的，小孩都沒戴安全帽，卻裝作沒看到，給人觀感真的很差！國小讓警察護童….到底是那個天才想出來的，真的浪費警力，如果不用護，早上6-8時可省下多名警力。」

▼蘆洲分局三民所女警賴品慈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼基層警在臉書靠北護童專案浪費警力 。（圖／翻攝臉書靠北POLICE）

▲▼基層警在臉書靠北護童專案浪費警力 。（圖／翻攝臉書靠北POLICE）

▼新北市各分局長親自到場執行護童專案 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各分局長親自到場執行護童專案，中和分局中和派出所賴君瑜蹲下幫學童拉衣領，蘆洲分局三民所女警賴品慈指揮交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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