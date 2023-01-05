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因疫情受困小鎮！美學大師蔣勳台東開講　分享慢生活

▲▼蔣勳以《風景與眾生的故事》為題，與大家分享因疫情被「困」在台東邊陲小村落中平淡生活中的驚奇心情點滴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲蔣勳以《風景與眾生的故事》為題，與大家分享因疫情被「困」在台東邊陲小村落中平淡生活中的驚奇心情點滴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府文化處和財團法人台東縣蔣勳文化基金會共同舉辦文化講座，將於112年1月8日下午2時在台東藝文中心演講廳舉行，國際級美學大師蔣勳以《風景與眾生的故事》為題，與大家分享2021年因疫情被「困」在台東邊陲小村落中平淡生活中的驚奇心情點滴。

縣長饒慶鈴表示，台東的慢不是慢，是一種經過時間淬鍊後的隨遇而安，在台東可以按下暫停鍵，擁有好好與自己對話的時間，蔣勳老師因疫情而搬進台東肉身體驗的「無所事事」，心靈卻似在桃花源裡的感受，即是對台東慢的最佳體驗。

▲▼蔣勳以《風景與眾生的故事》為題，與大家分享因疫情被「困」在台東邊陲小村落中平淡生活中的驚奇心情點滴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

蔣勳多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好。寫作小說、散文、詩、藝術史，以及美學論述作品等，深入淺出引領人們進入美的殿堂，並多次舉辦畫展，深獲各界好評。

文化處指出，蔣勳老師將透過此次講座分享最新著作《龍仔尾．貓》，疫後「困」於小村落，從日常陪伴的海岸與縱谷、從突然出現的貓咪，與大家分享在小村落中看見與理解到的「真實」的本質。

台東縣政府每年廣邀國內知名文化、專業領域講師蒞臨臺東演講，以增進民眾身、心、靈健康，提升文化加值及縣民的文化素養。講座於下午1時30分開放免費入場，歡迎民眾踴躍一起來聆聽《風景與眾生的故事》精彩講座。
 

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