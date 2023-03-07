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台灣女性平均月薪比男低1.1萬！婦團給下屆總統「10大性別政見」

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲民間團體共同提出「給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

台灣性別不平等情形在薪資待遇、職場、托育及長照等都能顯現，包括女性勞動者平均月薪比男性少了11,341元，此外女性參政比例也較低。婦女新知基金會等民間團體今（7）日特地在婦女節前夕，提出「給總統候選人的十大性別政見」，呼籲未來的總統候選人以實際行動消除性別不平等。

明年（2024）1月即將舉行第16任總統、副總統以及第11屆立法委員選舉，而婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」，針對性別薪資差距、職場性別不平等、職場性騷擾、友善照顧者職場、托育及長照服務、促進女性參政等議題，提出性別政見藍圖如下。

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▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲性別薪資差距，台灣排名倒數第8。

1.  積極縮減性別薪資差距

台灣性別薪資不平等的狀況，與歐盟國家相比排名倒數，據調查顯示，台灣男性勞動者每月平均收入61,150元，女性勞動者平均每月只有49,809元，每個月少男性勞動者11,341元，一年就少了13.6萬。薪資不平等的原因相當多，例如女性勞動者普遍集中於低薪行業，薪資不公開、薪資保密協定，造成勞動者失去與雇主議價的空間。

陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡批評，政府每年公佈性別薪資差距，都刻意跟美日韓這些比台灣狀況更差的國家比較，表示不承認薪資上的不平等是問題，《性別工作平等法》通過20年後，台灣的性別薪資差距所小幅度仍非常有限。

邱羽凡呼籲，政府不應繼續用行政指導處理性別薪資差距，行政指導沒有強制力，歐洲不少國家已經透過修法或立法積極縮減性別薪資差距。例如德國2018年已經立法，冰島更是從2008年就不斷再翻修相關法令，規定員工人數25人以上，就必須建立工作評估系統，用這個系統證明薪資發放沒有性別不平等。

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲台灣勞工享有最低休假天數，排名倒數第4。

2.增加法定特休假、減少工時，落實職場與照顧家務性別平等

台北市產業總工會總幹事陳淑綸提到，女性勞動者也常面臨育兒需求、請假風險，承受更不合理的薪資減損；甚至因假不夠用而被迫離開職場，年資一中斷，未來的特休假更少，惡性循環下，也有更多女性不婚不育。呼籲未來新政府應優先修法，讓勞工的特休假與公務人員年休假相等，家庭照顧假也應該比照公教人員，應該給薪。

邱羽凡亦指出，台灣的勞工現在很難享有家庭與工作平衡，因為目前台灣只有利於雇主的工時彈性，缺乏有利於勞工的工時彈性，台灣應該確立對勞工有利的工時彈性，支持所有勞工達成家庭與工作平衡。

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲勞工與公務員享有休假不平等。
 
3.完善職場性騷擾相關法制
 
婦女新知基金會董事長姜貞吟指出，現行《性別工作平等法》只能處理受僱者的性騷擾行為，處理方式就是讓雇主去調查、處置受僱者的性騷擾行為，但如果性騷擾的是雇主，或者法規上的事業最高負責人，依照現行法令，雇主就要「自己調查、裁處自己」，直接「裁判兼球員」，導致受害員工不敢申訴。

3年前曾爆發福灣巧克力前董事長性騷擾女實習生的事件，當時民眾直接採取行動抵制，但3年後法制漏洞仍未補上。她呼籲未來每一位總統候選人，都能重視職場性騷擾法制的完善。

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲0到6歲托育出現斷層。
 
4.強化0-2歲公共托育服務、教育部統一主管 

全國教保產業工會理事楊秀彥表示，執政黨提出「0-6歲國家一起養，願生樂養」，但在美好的口號下，制度卻要求0到2歲、2到6歲小孩，分送到不同主管機關負責的不同托育機構或服務，0到6歲的托育被切割，銜接的時候家長雞飛狗跳，焦慮不安，因為2至3歲的幼幼班太少，銜接不上，媽媽就離職了，如此並沒有協助到育兒家庭。

她也批，台灣的公共托育推動這麼多年，0至2歲的送托率仍然在OECD後段班，可見政策需要調整，呼籲應拋棄政府機關的本位主義，新政府應該儘速規劃，讓0到6歲托育一條龍，托育不再漏接，媽媽不再被迫離職。

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲0至2歲的送托率仍然在OECD後段班。

5.長期照顧政策
 
中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長照相關政策沒到位，也造成女性暴露在離職的高風險之下，因為女性薪資相對低，而且傳統上會對女性照顧家人有更多要求。可惜目前長照政策相關資訊不夠公開透明，例如現在政府自我評估，看的是「長照涵蓋率」，說要達8成了，實際上可能只有一半。涵蓋的大部分是輕中度失能需求，給重度失能者家庭的協助非常少，呼籲政府應該要確保資訊完整、公開透明，建立民主審議的機制，讓所有的政策討論能有所依據。

6.給予受僱者請長期照顧安排假的權利

日本有93天的長照安排假；而台灣民間團體提案，比照育嬰留職停薪津貼，前30天連續請假可拿8成薪，後續再加上150天的彈性請假。陳景寧提到，當長照的狀況出現，最需要花時間的就是剛開始的時候，所以先給30天假、有津貼，後續再給150天彈性的長照安排假，讓受僱者可以請假處理臨時狀況，呼籲政府支持照顧者。

7.完善有薪孕產照顧假
 
婦女新知董事長姜貞吟補充，如果家裡需要照顧的人超過3歲，勞工只剩「無薪」的家庭照顧假可請，大多數是女性犧牲薪水，男性願意請無薪假的很少，於是女性與男性的收入差距又變得更大。

她呼籲，政府應該優先讓所有受僱者都可以使用每年14天有薪「家庭照顧假」，不該是軍公教的特權，而是所有受僱者的權利。新政府也應接著盤點生產前、生產當下到產後育兒照顧、兒童養育及長期照顧所需的有薪照顧假，請假期間實質薪資替代率應達9成，並以受僱者需求設計彈性請假制度，支持更多男性參與照顧，與托育、教育及長照服務政策確實接軌，達成照顧不離職，制度不漏接。

8.建立普及式基礎年金
 
由於女性頻繁退出、重回職場造成年資中斷，從公共年金獲得的老年保障比男性更少，而台灣老年貧窮率非常高，高達26.25%，跟OECD各國比較，台灣是非常後段的後段班。姜貞吟呼籲政府參考丹麥等國家的經驗，建立普及式的公共年金，凡是有公民身分就享有基本保障，可減輕年輕人奉養長輩的壓力，希望新政府在4年內提出整體規劃，並推動相關修法。

▲▼婦女新知基金會、台北市產業總工會、全國教保產業工會、中華民國家庭照顧者關懷協會，在婦女節前夕共同召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲台灣65歲以上老人貧窮率第3高。

9.內閣成員任一性別比例不少於3分之1
 
談到女性參政，許多政治人物和政黨喜歡強調國會的女性比例，不過婦女新知基金會顧問黃長玲表示，「若是看內閣組成，就知道我們離性別平權還非常遙遠。」因此請政府「不要自我感覺良好」。

黃長玲指出，尤其蔡英文當選後，打破前兩任男性總統的紀錄，馬總統和陳總統的第一任內閣女性都超過20%，蔡總統任內林全內閣約10%，蘇內閣更低，陳建仁內閣女性人數增加，但還是沒有回到20%，破壞了建立多元共治的政治慣例的可能性。呼籲新政府對內閣組成單一性別不少於3分之1，應該要有強烈承諾。

10.支持多元及資源弱勢背景女性參政
 
為促進女性參政，黃長玲亦呼籲年2內修正《政黨法》，各政黨應將政黨補助金挪出5％以上用於培育多元弱勢背景的女性參政人才，包括原住民、新住民、身心障礙、農民、勞工等各類多元及資源弱勢背景的女性人才；現行地方選制4分之1婦女保障名額，促進性別平等參政效果已達極限，新政府應於4年內修正《地方制度法》第33條，將現行4分之1婦女保障名額制度規定，改為3分之1性別比例原則。
 
針對明年1月同時將舉行的第11屆立法委員選舉，今年各政黨將陸續展開立委候選人提名程序，婦女新知基金會呼籲各政黨提名區域立委，應支持更多具有多元代表性、社會弱勢背景的女性參選。過往各政黨雖已在不分區立委名單中提名多元弱勢背景女性，依據過往紀錄，女性候選人一旦被提名，當選機率皆高於男性候選人，說明台灣社會並沒有排斥女性候選人，反而肯定她們的政治表現，政黨應在區域與原住民立委選舉提名更多女性。

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