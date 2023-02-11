性別平等好好講　瞭解性別平權跟上國際趨勢

▲台南市勞工局邀請國立台南大學性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁教授，以「性別平等〝好好講〞」為題分享心得，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」，積極透過多元宣導性別平等意識，11日邀請國立台南大學性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁教授，以「性別平等〝好好講〞」為題，分享國際上性別平等發展趨勢，及國內性別教育發展趨勢，提供不同立場及角度，跳脫傳統印象中的性別框架，跟上時代變遷腳步。

勞工局長王鑫基表示，市府在落實性別平等政策方面，都會參考聯合國國際公約及中央政策方向，規劃相應的講座、課程、工作坊等活動，而聯合國於2015年宣布了「2030永續發展目標」(即SDGs)，在17項核心目標中，第5項就是實現性別平權，賦予婦女權力。此次邀請的講師呂明蓁教授，長年投入性別平等教育工作，擔任過許多學校的性別平等教育委員，亦是本府性別平等及婦女權益促進委員會的委員，接觸並協助處理過許多有關校園、職場或生活方面的性別不平等案例，相信今日透過呂教授專業的講解及實務案例分享，能讓更多市民朋友瞭解性別平權的意涵，進而一起推廣，讓社會更加平等友善。

講座一開場，呂明蓁教授以7個現今台灣民俗長期存在的不平權現象，帶大家探討性平議題，先帶大家瞭解〝性別〞的定義，在知道性別並非只有以往單就生理性徵認定的「男」、「女」兩種之後，進而探討性別的多元類型，包含順性別、逆性別、LGBTQ+或無性別等等，接著從國際趨勢，瞭解性別平權的變化過程，從消除對婦女的歧視(CEDAW公約)，如2021年公布的大法官釋字第807號，即宣告勞基法原規定女性勞工於午後10時至翌日6時不得工作，違反憲法第7條保障性別平等，到落實性別主流化，再到近期推動的SDGs，接著以此對照國內性別平等教育的發展，從兩性到性別、從性別到多元性別，再延伸到婦女權益的提升，是經過多少校園事件(如玫瑰少年)及社會案件(如彭婉如事件)，透過生命的犧牲，才換來今日平權的進步，最後再從婦女保護立場，進而討論到權力差距及積極同意權的倡議等議題，藉由實務案例與系統性的分享，讓市民朋友瞭解性別平等真正的涵義。

勞工局「職場大小事分享創造共好」講座持續辦理，下一場將於3月11日舉行，邀請南方講堂創辦人王美霞老師，以「成功的企業家教會我們什麼？」為題，分享在專訪台南10位成功企業家的過程中，如何透過提問交流，從他們各種不同人生經歷當中獲得啟發，有興趣的朋友，歡迎揪團上勞工局的網站「職場大小事─分享共創美好」報名參加！