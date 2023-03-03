警車送醫救回一命！家屬抱男嬰致謝　所長回贈2媽祖禮保佑

▲▼家屬抱著男嬰到派出所感謝救命恩人，所長邱量虔贈送2大媽祖祈福小物保佑平安。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名未滿周歲的男嬰上周吃完藥突然四肢冰冷，家屬心急如焚，抱著孩子就直衝第四分局春社派出所求助，所長邱量虔得知後火速開警車送醫，男嬰住院幾天後出院，家人隔天一大早就抱著男嬰到派出所感謝救命恩人。邱看著男嬰活蹦亂跳，開心得抱起，有如自己小孩般疼惜，還贈送限量版大甲媽祖祈福奶嘴，以及白沙屯平安手鍊，期盼平安健康長大，眾人並在警所內溫馨合照。

上周，一名未滿周歲的男嬰服用感冒藥物後，突然活動力下降、四肢冰冷，家屬當下心急如焚，抱著孩子就直衝派出所求助，邱量虔見情況危急，立即指派巡佐連宏志駕駛巡邏車，火速將意識不清的男嬰送醫。

令人欣慰的是，男嬰住院數日後已康復，家屬在出院隔天，親送咖啡餅乾等點心到派出所，表達感謝，大夥談及當天的情景仍然心有餘悸，人生第一次撥打110報案，第一次坐警車等等，一再感謝在如此危急時刻，員警處變不驚的臨機反應。

邱量虔看著家屬手上的男嬰，活潑模樣非常討人喜歡，頓時父愛大噴發，一把抱過男嬰，眼中盡是流露出開心和疼惜，最後還送上2大媽祖的祈福奶嘴、刈火手鍊與男嬰結緣，期盼他能平安健康長大。