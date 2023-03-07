神扯！飛美國比日本便宜　 機票達人：我要瘋了

▲ALL NIPPON AIRWAYS(ANA)全日空航空 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

ANA航空台北飛美國洛杉磯無預警出現神級來回價！旅遊網紅「布萊N 機票達人」今（7）日在臉書發文表示，「我要瘋了！一早醒來查到這個價格我還以為我穿越了，這種時候ANA怎麼可能有這種價格！」消息曝光後引發熱烈迴響。

這項超殺優惠價格顯示，台北（松山）飛往美國（洛杉磯）來回機票，價格為新台幣22,522元含稅；出發日期限4月30日至5月21日之間的航班，托運行李額度為46公斤，對於長途旅客來說，絕對是一個非常實惠的價格。

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▲台北松山-洛杉磯來回含稅只要22522元。（圖／布萊N 機票達人）

「布萊N 機票達人」提醒，缺點是回程要在東京羽田機場轉機較久時間，「但它可是貴鬆鬆的ANA，只有疫情前才有過這價格，放在現在機票貴翻的2023，真是不可思議」。另外，需要注意的是，此價格隨時可能會消失，旅客需要盡快把握機會。

消息曝光後立刻掀起網友嗨翻，「這個價格！讓我尖叫一下」、「價格太美，出發機場跟轉機機場太讚！」、「我一點都不介意羽田轉機很久」、「居然從松山飛！還可以在日本玩耍很讚」；更有網友指出，這個價格相比ANA同段時間飛日本的來回機票還要便宜，直呼「台灣飛日本來回比在東京轉機來回洛杉磯還貴是怎麼回事？」

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）