快訊／指台灣「共諜太多」遭民眾潑尿抗議　日媒3字低調回應

▲有民眾到《日本經濟新聞》的台北辦公室潑尿抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉人豪、黃資真／台北報導

《日本經濟新聞》日前報導指出總統蔡英文至今無法掌控軍隊，9成退役軍官赴陸出賣情報，腐敗至極，引發社會輿論。今(3)日有民眾在網路社群表示，他已經前往日經新聞位於北市松山的辦公室潑尿抗議，並要求日媒24小時內對不實報導道歉，稍早《ETtoday東森新聞雲》記者致電日經新聞是否有此事，僅簡短回應「不評論」。

▲有民眾在社群裡稱自己跑到日媒辦公室潑尿抗議。（圖／翻攝自記者爆料網）