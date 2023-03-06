酒店妹拒出場被男客亂刀捅死　北市娛樂公關經紀職業工會說話了

記者黃資真／台北報導

北市中山區錦州街上一家酒店本月3日傳出酒店女公關「伊伊」遭男客8刀刺死的案件，引發社會關注，台北市娛樂公關經紀職業工會昨（5）日深夜PO出3點聲明「譴責暴力、加強職安、去除污名」，呼籲政府單位與營業場館都應加強職場安全維護。

▲長相甜美的伊伊在酒店上班4個月，沒想到竟慘被瘋狂酒客砍殺8刀亡。（圖／讀者提供）



回顧此案，29歲張姓女公關4個月前剛開始在酒店上班，而56歲陳姓男子消費時都指定張女坐陪，2日晚間再度前往該店消費，喝到隔日上午7時許，邀約張女出場卻遭到拒絕，竟憤而拿出水果刀猛殺張女頸、腹6刀後，事後還企圖殉情被救下。

針對此案，台北市娛樂公關經紀職業工會發表聲明如下：

酒店公關的職場安全長期以來不受重視，工作現場可能遭受的各種風險，從性暴力到肢體傷害的案件屢見不鮮，儘管業界有一套常態性的處理方式，通常以包紅包（私下和解賠償）了事，然而賠償金額，卻往往難以與承受的傷害達成平衡；若尋求法律途徑，亦會在漫長的訴訟程序中，受到基於長期由社會所共同建構的職業與性別歧視，而造成二度傷害。

因此本會呼籲，政府單位與營業場館應加強酒店公關的職場安全維護，切勿輕易姑息任何傷害行為；警察機關的臨檢更不應淪為公權力或政績的展演，而成為失去風險控管能力、不具實務敏感度的例行公事。

針對該案件，本會亦期望媒體從業者本於第四權的責任，協助民眾正確認識色情行業作為一高風險職業，及其相關法制治理及社會背景因素，而不應以獵奇或腥羶的角度過度渲染、扭曲本行業的「特殊性」，使罹難者家屬遭受二度傷害，並造成本產業從業人員恐慌。

▼56歲陳嫌殺人後試圖殉情被救回。（圖／記者邱中岳翻攝）

