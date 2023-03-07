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快閃名古屋來回機票4千！早去晚回「不住宿」　今起限時開搶

▲樂桃航空限時優惠。（圖／翻攝自樂桃航空官網）

▲樂桃航空限時優惠。（圖／翻攝自樂桃航空官網）

記者李宜秦／台北報導

樂桃航空推出「台北（桃園）－名古屋（中部）不住宿快閃來回票價4000元」限時優惠，販售時間自今日8時開始，航班早到晚回，較最低來回票價更優惠65折。

樂桃航空官網公布限時優惠，台北（桃園）－名古屋（中部）周一到周五來回票價只要4000元，販售時間自今（7）日8:00到7月11日23:59為止，適用時間為4月10日到7月13日（6月21日到6月23日不適用）。

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▲樂桃航空限時優惠。（圖／翻攝自樂桃航空官網）

▲樂桃航空限時優惠。（圖／翻攝自樂桃航空官網）

另周六、日來回票價則是5000元，販售時間自今（7）日8:00到7月7日23:59，適用時間為4月9日到7月9日（6月24日到6月25日不適用）。

該方案最長停留時間為16小時45分鐘，航班時程早到晚回，清晨06:30抵達名古屋、凌晨01:25返回台灣，此方案最多比一般來回票價優惠65折。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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