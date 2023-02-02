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飛日3090元起今14時開搶！明限時優惠「名古屋、大阪機票打7折」

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空推出新航線慶祝優惠，飛名古屋、大阪機票7折起。（圖／樂桃航空）

記者李宜秦／台北報導

樂桃航空宣布，今年3月28日起開航台北（桃園）－名古屋航線，同時復飛高雄－大阪（關西）航線，兩條航線均於今（2）日14時起開賣，名古屋航線單程票價3090元起，高雄-大阪航線3190元起。另將於明（3）日推出慶祝優惠，台北－名古屋、高雄－大阪機票七折起，其他台灣出發航線八折起。

樂桃航空表示，台北－名古屋票價3090元起，飛行時間為今年3月27日到10月28日。高雄－大阪票價3190元起，飛行時間為今年8月1日到10月28日。

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樂桃航空將於明（3）日推出「新航線慶祝優惠」，販售時間為2月3日20時至2月6日22時59分，適用時間為今年3月1日至10月28日，台北－名古屋、高雄－大阪Value Peach機票七折起，其他台灣出發航線八折起。

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空台北－名古屋、高雄－大阪航線機票今日開賣。（圖／樂桃航空）

樂桃航空表示，這次宣布的台北-名古屋航線，是Peach於名古屋機場首發的國際線，預計每日提供航班往返。另於2020年3月1日起停飛的高雄－大阪航線，終於在暌違3年後復飛，且每日皆有航班。

樂桃航空表示，這是Peach於關西機場的第5條國際線，亦是Peach在台灣的第6條航線。高雄－大阪班機將原來的Airbus A320ceo改為座位更寬敞，配有USB插座的Airbus A321LR。

另外長榮航空也將於3月30日起再添菲律賓新航點，提供台北-克拉克每日1班的飛航服務，搭配明年夏季班表台北-馬尼拉每日3班、台北-宿霧每日1班的飛航服務，屆時長榮航空每周將有35班飛往菲律賓，是台灣飛航菲律賓航點最多、航班最密集的航空公司，多元的航點與航班選擇。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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