攝理教「活動服」曝光！　台大前教友看紀錄片震驚：竟是犯罪現場

▲當年教會的活動服。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國4大邪教真面目，攝理教主鄭明析在台、韓等地涉嫌性侵眾多女教徒，也成為輿論焦點。一名台大前教友就翻出當年穿的活動服，坦言後悔浪費那些時間，也希望不要再有人上當受騙。

這名台大網友在Dcard提到，「最近攝理教因為紀錄片而逐漸被揭穿真面目，於是想說在這分享一下，小時候不懂事參加攝理教活動穿的活服（活動服）。」

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他表示，衣服上印的背景是月明洞，就是教主鄭明析的根據地，也是教徒聚集的「聖地」之一，「以前覺得就只是個景點而已，看紀錄片才知道，原來根本是鄭的犯罪現場，衣服上還有鄭明析的簽名。」

台大哥直言，很後悔當初浪費這麼多時間參加這種邪教舉辦的活動，「剛剛看以神之名已經上網飛（Netflix）Top 10了，希望有越來越多人知道這個邪惡組織的存在，不再受騙上當。」

▲還有鄭明析的簽名。（圖／原PO授權引用）

文章掀起熱議，不少人好奇，當初為何要參加這種宗教活動？對此，原PO表示，「一開始覺得只是正常的教會就去參加了，但後面發現不對勁的時候，又迫於人情壓力硬著頭皮繼續參加，最後才下定決心離開，而且我根本和裡面的女生超少接觸，他們會劃分男生的區域跟女生的區域，平常也都跟裡面學長混，彼此都很難碰到了何況發生什麼關係。」

值得一提的是，攝理教早在20多年前就來台發展，並選在台大、政大等知名學府附近建立教會，鄭明析也曾利用來台宣教的機會，性侵百名女教徒。在2003年，台北地檢署就以強制性交罪嫌，對鄭明析發布通緝，通緝時效到2027年11月。