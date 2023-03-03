43歲男闖日經台北辦事處潑尿　身分遭起底！曾潛入北檢掛民進黨旗

▲《日本經濟新聞》台北辦事處3日遭潑尿抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

《日本經濟新聞》近日報導，台灣共諜太多，有9成退役軍官赴中出賣情報，導致總統蔡英文至今無法掌控軍隊。不料，日經新聞社台北辦事處3日遭人潑尿。警方追查後發現，嫌犯是43歲陳抗常客田山盛國，去年12月才闖入台北地檢署懸掛民進黨旗，還曾打電話恐嚇NCC。

日經新聞社台北辦事處位在台北市松山區，不料門口3日中午遭人潑灑尿液。由於嫌犯進大樓時有換證，所以警方迅速掌握涉案的田山盛國，通知對方到案說明，並依社會秩序維護法裁罰，若日經打算提告，後續將依公然侮辱罪偵辦。

▲田山盛國是陳抗常客，曾到NCC噴漆、潛入北檢懸掛民進黨旗。（圖／記者黃哲民攝）

事實上，田山盛國立場鮮明，手段激進，已非第一次犯案。早在2020年11月，田山盛國不滿國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，打電話恐嚇NCC委員，還親自跑到NCC大樓扯下旗幟並噴上綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月，另依毀損他人物品罪判罰金2000元確定。

去年9月，他不滿媒體人周玉蔻指慈濟是中共同路人，闖入「放言傳媒」咬傷工作人員，還拿保溫瓶毆打對方，被警方送辦。不料事隔2天，他又跑到周玉蔻主持的寶島聯播網，在門口垃圾桶放置禮盒，報警稱是炸彈，但其實裡面只是臭酸的月餅。

▲田山盛國曾在寶島聯播網1樓垃圾桶放置過期禮盒。（圖／記者邱中岳翻攝）

去年12月，田山盛國闖入台北地檢署，懸掛民進黨黨旗，事後主動到台北市警局投案，聲稱受到基層檢方請託，抗議府院黨干涉檢察官獨立辦案，所以才掛上民進黨旗向社會大眾「求救」，同時敲打民進黨高層，訊後被依無故侵入他人住宅罪偵辦。

如今田山盛國赴日經台北辦事處大門潑尿，案發後還在LINE群組揚言「24小時內不對自己對台灣退伍軍人的不實報導道歉，就沒這麼簡單了」。當時其他人勸阻「有很驕傲？」、「你這種已經是犯罪行為，講成這樣沒比較高尚」，但田回應「是一種抗議」、「我沒說我要高尚啊」。

▼田山盛國要求日經道歉，否則不排除再次犯案。（圖／翻攝自記者爆料網）