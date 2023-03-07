結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！他秒起反應...結局讚爆

▲10年過著無性婚姻，原因讓人心疼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「老婆要我嫖妓！」一名人夫表示，老婆曾被親人與熟人性侵，心靈受到極大的打擊，導致她無法看到男人的下體，所幸在原PO的安慰陪伴之下，才慢慢走出創傷陰影。不過老婆婚後仍無法行房，原PO甘願忍了10年之久，殊不知老婆擔心原PO凍末條，就叫了妹子來家裡，結局神展開，引發一票網友大讚「好男人！」

一名男網友在Dcard透露，夫妻倆結婚快10年，至今都沒有交歡過，而背後原因讓人心疼，「老婆國中、高中的時候...被自己父親還有老師性侵過，已經造成了無可抹滅的心靈創傷，因此很抗拒看到男人的生殖器」，老婆甚至有恐男症，看了無數的醫生都無法走出內心傷痛。

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所幸原PO意外出現與開導陪伴，老婆才漸漸走出恐懼與陰霾，但她婚後也非常抗拒看到原PO的下體，因此原PO從未強迫老婆行房，10年來都靠DIY來洩慾。

對此，原PO直言自己30歲出頭正值壯盛期，「是有些困難，但是為了我老婆我忍的了！」殊不知，某次聊起性慾的話題時，老婆坦言原PO若一直忍著對身心也不好，並委婉表達原PO可以去找砲友，不過原PO當下斷然拒絕，就怕會有精神出軌的可能性。

一陣子後，老婆又開口提議「要不要找外送？」強調這樣比較不會有心靈負擔，且她願意出這筆錢，聞言原PO依舊拒絕。沒想到最近老婆乾脆直接叫妹子來家裡，嚇得原PO趕緊掏1000元把妹子趕走。

事實上，原PO當時確實有起身體反應，卻又不敢吃的模樣，讓老婆不禁竊笑喊話，「有色心沒色膽！」不過事後，老婆自認太過火了，也讓原PO尷尬不已，因此希望以後原PO有任何想法都能一起討論。

文末，原PO則真心喊話，他已忍了10年且未來也願意繼續忍下去，「過幾天跟老婆一次談清楚，我很愛她，她也很愛我，我們彼此也都不想要做出傷害彼此的事情。」

▲為了老婆，原PO願意這輩子DIY洩慾就好。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



文章曝光後，一票網友含淚大讚，「她不介意你吃外食，你也可以做到性愛分離的話，我覺得沒什麼不行」、「還好有你陪著她，尊敬！老婆可能也是很愛你，不忍心你一直忍才提這些方式的」、「別的我不知道，我只想大叫一聲：好男人」、「你們都能接收就好，不要傷害到彼此，還是希望能陪著你老婆治好她的病啦，感覺你真的好愛你老婆，好羨慕你們感情」。

留言串中，也有網友質疑「不知道是真是假，但居然被父親跟老師性侵，這種事遇到一次就很誇張了...結果還兩次，真的很可憐」。原PO則解釋，「她父親之前已經因為癌症離世了，也沒有受到制裁，老婆的母親還在世。」