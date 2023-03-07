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結婚能救命！研究：終身未婚男「心臟衰竭死亡率」比已婚男高2.2倍

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲終身未婚的男性「診斷出心臟衰竭後5年的死亡率」是曾結過婚的男性2.2倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國心臟病學會最新研究發現，婚姻或許可能讓人更健康、更長壽，尤其對於男性來說，未婚和已婚的差別可能更大，因為終身未婚的男性「診斷出心臟衰竭後5年的死亡率」是曾結過婚的男性2.2倍；而女性的婚姻狀況和心臟衰竭死亡的相關性則不明顯。

根據《紐約郵報》報導，美國心臟病學院年度科學會議發表的一項最新研究，針對6800名45歲至84歲的美國成年人進行調查，目的是了解罹患心臟衰竭時的婚姻狀況和生存機率，研究人員同時控制了其他風險因素，例如年齡和情緒狀態等，結果發現，終身未婚男性罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性還要高出2.2倍。

▲▼老夫婦,夫妻,老夫妻。（圖／CFP）

▲終身未婚男性死於心臟衰竭的機率較高，原因可能是社會接觸和孤立。（示意圖／CFP）

此外，分居、離婚，甚至是喪偶男性的死亡風險並未增加，女性的婚姻狀況與罹患心臟衰竭後的死亡率也沒有顯著相關性。

研究人員推測，終身未婚男性死於心臟衰竭的機率較高，原因可能是社會接觸和孤立，例如能否能接觸到可以監測其健康狀況的人，或者在飲食、運動或酒精攝入等健康行為的差異。

科羅拉多大學住院醫師、研究主要作者萊芭（Katarina Leyba）表示，了解感情狀況和臨床預後心臟衰竭之間的關係非常重要，「隨著人口逐漸老化，人們的壽命越來越長，如何在高齡化的過程中給予更好的支持，這可不像吃藥這麼容易，我們需要採取個性化醫療（精準醫療）的方式來支持患者，特別是有心臟衰竭等慢性病的人。」

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）說明，當心臟無法替身體其他器官提供足夠的血液和氧氣時，就可能發生心臟衰竭。目前全美約有620萬成年人受到影響，在2018年有約38萬人的死亡證明上提到了心臟衰竭，現階段尚無治癒方法，僅能透過藥物、改變飲食習慣等方式來緩解。

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