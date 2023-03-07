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英媒：中國若軍援俄國　趁機測試武器「為侵台做準備」

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

▲解放軍軍演，下同。（圖／路透社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

俄烏戰爭預計春季進入關鍵階段，中國是否軍援俄羅斯備受關注。英國「每日電訊報」指出，中國若加入不僅將改變戰局，且中方可利用戰場驗證武器效用，為可能的侵略台灣行動做準備。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）5日報導，俄羅斯持續面臨軍備供應緊縮問題，西方各國因此日益關注中國是否軍援俄羅斯、給局勢帶來重大變化。美國政府官員近日屢次高調警告中國，一旦軍援俄國，將即刻遭遇強力制裁；中國則強調自身「中立性」、拒絕美方指控。

不過，「華爾街日報」（Wall Street Journal）曾報導，俄羅斯海關資料顯示，導航裝置、戰機零件、干擾設備等軍民兩用科技和產品已從中國進入俄羅斯。

中國有能力供應更多、更精良的武器，包括飛彈、導引武器（guided weapons）、無人機；不過，俄羅斯目前的主要需求顯然不是先進設備，而是砲彈等較普通、中國製造商相對容易供應的軍火。

「每日電訊報」指出，中國的戰爭機器日益精進，部分武器和科技已足以與北大西洋公約組織（NATO）競爭。多年來，中國向俄羅斯採購軍工業產品並透過「做中學」生產自己的版本，但中國軍工企業如今已名列全球前幾大，傳統上俄、中分別作為賣家、買家的角色可能對調。

總部位於美國的國防新聞媒體「國防新聞」（Defense News）曾統計，在全球銷售額前20大的國防承包商中，有7家是中國企業，其中最大的一家「中國航空工業集團」規模比英國首屈一指的「英國航太系統公司」（BAE Systems）還大。

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的「防衛、工業和社會」研究計畫主任泰勒（Trevor Taylor）指出，長期而言，中國的大規模集中經濟有助其軍工業發展。

英國「國際戰略研究所」（IISS）的分析顯示，共軍計劃至2035年達成將人工智慧整合入軍事決策過程；除了積極打造艦隊，共軍也以數百架第四代戰機取代俄系戰機，並大力擴展匿蹤戰機陣容，具精準打擊能力的第五代匿蹤空優戰機「殲-20」即為代表作。

不過，泰勒指出，中國與西方戰機在性能上到底有多相近，其實不容易判斷。武力展示多是在高度控制的情況下進行；被視為F-35對手的第五代戰機「殲-31」表面上與F-35相近，但實戰性能是否足以匹敵，泰勒表示，「我很懷疑」。

此外，共軍仍有未解決的弱點。泰勒舉例，共軍戰機的發動系統仍仰賴俄羅斯科技，而俄羅斯掌握的相關科技至少在續航力方面遜於西方。就算最終在技術層面迎頭趕上，中國也有可能在進一步的創新遭遇挑戰。

不過，泰勒示警，中國軍事科學家有個優點：善於從失敗中學習。這有助快速進步，「可以確定，他們5年內就會好很多」。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）研究員甘迺迪（John Kennedy）指出，一旦俄羅斯請求中國提供軍援，只要願意提供基本設備，中國就有可能藉機向俄方提出含金量高的要求，例如在太空科技等俄羅斯仍占有優勢的領域取得中方所需項目。北京必須衡量與俄方合作的政治風險是否划算，而北京不見得會大肆宣揚自己的最終決定。

甘迺迪說，除了國防工業，受國際制裁影響的俄羅斯各產業已轉向中國供應商求援，可以說，中國實際上已開始援俄。

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