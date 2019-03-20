「不是孩子同意，就可以上傳」　網路安全曬娃4重點

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

現在是人手一機的網路時代，很難不將照片放上網跟大家分享，由於拍攝方便、上傳簡單、小孩可愛，幾乎百分之九十九的人，會將孩子的家庭照放上社群網路曬娃！這無可厚非、沒有對錯，但這邊要提醒大家幾個小細節，以防孩子的隱私外洩，被有心人士拿來利用喔！

我呢，長期在網路寫教養、教育、家庭的文章，因為屬性使然，大部分都是配上女兒的照片當主圖，雖然她看似常常露臉，但大家不知道這暗藏玄機，基於安全考量，我對女兒照片的把關非常嚴格。

1、不拍到孩子的校名、學號。

不管是公開帳號還是私人臉書，我絕對隱去孩子身上制服及書包的校名，就算不小心拍到，也會馬賽克抹糊處理才上傳，當然，我不會寫幼稚園評比文，讓任何人猜到我女兒現在讀哪所幼稚園，相信我，就算父母不活躍在網路上，這點還是要做到，沒有什麼比人身安全更重要了！

2、不露出孩子的本名！

基本上，我非常忌諱在網路留下孩子的姓名，就連參加小小店長活動，我大都以孩子的英文名字代替，先前曾有我現實中的朋友去臉書粉專留言，一個不小心留了DAHLIA的中文小名，我扳起臉超嚴肅地提醒他，要分清楚私人與公開場合！

更別說是中文全名了，那對我來說，根本是機密，誰講我跟誰拼命的（笑）

但我卻發現大部分的父母都不太在意這點，試想一下，等孩子再大一點，很多東西可以用姓名來google，這樣不是曝露隱私嗎？

3、替孩子保留正常交友的權利。

再次強調，任何貼上網的照片，不管是公開帳號還是私人臉書，都別拍攝到孩子玩伴的正臉，除非他們的父母願意授權，雖然公開場合拍照不違法，但我多以側臉、馬賽克為優先，一方面顧忌孩子們的隱私，另一方面也是保護孩子擁有自己天真無邪的社交圈。



4、不是只有「經過孩子同意」就夠了！

一張被放上網的照片，就算上傳到私人相本，仍會有系統後台外洩的危險，更精準的說，只要把資料放上網，基本就沒有什麼隱私了，之前我在網路公司工作，那些媽媽傳小孩照片到檔案庫，或是使用什麼密碼，IT部門都知道的，只是有沒有職業道德而已。

所以，除了獲得孩子首肯，最重要的還是父母心中要有一把尺，孩子還小，尤其像我們這種學齡前的，他們現在願意，不代表之後不覺得難堪，千萬不要一句：「我有問過他，他說可以放」就輕忽了隱私安全，那種露點、姿勢不雅的還是留在自家硬碟吧。

至於，裸露身體，或是脫光只在重點部位打馬賽克的照片，真的請大家不要放上網，這種照片除了提供大人笑一笑的娛樂以外，對孩子本身毫無意義，大家知道嗎？不是打了馬賽克就能阻止戀童癖，這可能提供給他們更多遐想啊！

所以，不要一時輕忽，把孩子的隱私暴露出去，按下上傳鍵之前，真的要多想一下！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。