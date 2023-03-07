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連勝文表態「不贊成2024總統初選」　歡迎郭台銘回國民黨

▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席連勝文表態，不贊同黨內初選，因為國民黨在這一方面沒有好的傳統。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨2024總統大選布局，備受各界關注。國民黨副主席連勝文6日直言，他不贊同辦理黨內初選，因為國民黨沒有很好的初選傳統，也沒有在短期內癒合傷口的組織文化，應協調共推一個比較有可能贏的人，同時也歡迎郭台銘回來國民黨。

連勝文接受網路節目《今天誰來沛》專訪時表示，他個人不太主張黨內初選，因為國民黨向來沒有一個很好的傳統，無法在短期內癒合傷口、全黨一致，這不是國民黨的組織文化跟現象，所以應透過協調、一些科學數據去共推「真的能取得勝利的人」。

連勝文指出，他相信現在所有想爭取總統提名的泛藍候選人，都抱有熱愛國家的情懷和對這片土地的忠誠，希望保護人民與家園，並確保台灣繁榮發展，絕不希望兩岸爆發戰爭，導致台灣陷入萬劫不復境地，這是他們心態上的共通點。

至於談到如何看待郭台銘重返國民黨？演變成「郭柯配」怎麼辦？連勝文回應，自從他們家族全力支持前高雄市長韓國瑜參選總統，兩人已經3年多沒碰面，但如果郭台銘有意願，他個人很歡迎郭回到國民黨這艘船上。

話鋒一轉，連勝文也提到，雖然他不知道郭台銘心裡在想什麼，無法替他代言，但看到郭這幾年為台灣付出，像是購買BNT疫苗卻被抹紅，被各種綠媒、網軍跟側翼打到體無完膚，最後好不容易買成了，政府還叫台積電出來一起買，就怕郭獨攬功勞，但郭義無反顧，出錢出力替台灣人的生命奮鬥，這種崇高的情懷應該被肯定。

連勝文說，他不認為郭台銘會因為無法代表國民黨參選，而「衝冠一怒」自己出來參選、跟國民黨硬幹到底，因為郭這樣願意拚自己的命來幫助老百姓，如此高境界的一個人，最後卻為了大位導致國民黨與非綠陣營又失敗，「這是我無法想像的」。

▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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