▲疫苗加一劑提升保護力，桃園開設接種站籲民眾踴躍接種。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情解封之際，桃園衛生局為響應「疫苗加一，解封安心」運動，提醒凡「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等對象儘快接種，增強自我防護力。

衛生局也持續開設莫德納次世代雙價BA.4/5疫苗免預約接種站，提供方便快速的疫苗接種服務，呼籲符合接種資格民眾，解封才能更安心。另外，為鼓勵65歲以上長者踴躍接種疫苗，長者於社區接種站完成接種，即可獲得500元超商禮券，數量有限送完為止。

衛生局6日表示，中央流行疫情指揮中心自即日起至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，為恢復正常生活做準備，符合接種對象者，應儘速接種，衛生局提醒，新冠疫苗追加劑應與前1劑疫苗間隔3個月（84天）以上；若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月（84天）以上再接種，民眾前往接種時，記得攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

衛生局說，社區接種站場次與COVID-19疫苗合約醫療院所開診資訊衛生局也將持續更新，民眾可至衛生局官網查詢，可選擇住家或工作地附近之接種站經醫師評估後接種，在疫情趨緩防疫措施逐步放寬之際，仍應遵守相關防疫規範，全民透過「疫苗加一，解封安心」運動，提升群體免疫保護力。