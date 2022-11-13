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長年臥床者看牙免煩惱！桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護

▲桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護

▲桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因病長期臥床的民眾，就醫不易常需勞師動眾，口腔健康問題更讓家屬困擾！桃園市衛生局13日表示，中華民國牙醫師公會全國聯合會推出民眾居家牙醫醫療申請，媒合當地醫療團隊到宅提供牙醫醫療照護，包含牙周病緊急處理、牙結石清除、塗氟、蛀牙填補等項目，桃園市已有10家醫療機構加入居家牙醫醫療行列。

衛生局長王文彥表示，長期臥床、不良於行及失能者，維持口腔健康相當困難，特別感謝桃園市牙醫師公會黃國光榮譽理事長攜帶多種沉重的診療設備前往因中風、插鼻胃管且臥床逾3年的民眾住家，現場發現民眾牙齦紅腫且流血嚴重，立即給予治療並規劃後續的定期檢查照護，為桃園弱勢民眾口腔照護，奉獻一己之力。黃醫師表示，到宅牙醫服務是一直以來的心願，將持續秉持醫者精神提供服務。

為改善城鄉醫療資源差距及增加偏鄉牙科醫療資源，桃園市衛生局自110年起與桃園市牙醫師公會合作，於觀音區衛生所同址建置觀音牙科醫療站，每週二至週五上午9時至12時開診，以「一站式」服務提供民眾西醫、牙醫的就診便利性，改善觀音醫療資源相對缺乏的問題，經統計截至111年10月已開診346診次、服務1,251人次、口腔保健衛教宣導2,874人次。

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