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「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手注意飲食安全

▲「諾羅」大爆發！

▲「諾羅」大爆發！桃園衛生局籲落實勤洗手注意飲食安全。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

冬末春初是桃園市衛生局20日表示，依據疾管署統計資料顯示，全國腹瀉門急診就診人次自年後有增加趨勢，由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，提醒學校及餐飲業應加強管理防治，民眾應注意個人手部衛生及飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，降低病毒傳播風險。

桃園市衛生局表示，依據疾管署統計資料顯示，全國腹瀉門急診就診人次自年後有增加趨勢，桃園市2月第1週就診人次為1萬5,835人次，與第2週1萬7,666人次相比增加1,831人次，其中包括5件校園通報腹瀉群聚案件，目前2件檢出諾羅病毒（3件檢驗中）。

衛生局呼籲民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用200cc漂白水加10公升清水 (1000PPM) 擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用1,000cc漂白水加10公升清水 (5000PPM) 消毒清理，清理後的器具也一定要落實消毒，以避免傳播病毒。

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質，尤其針對嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者需要特別注意，避免因體液的流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至危及性命。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯，症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

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