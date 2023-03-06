參與嘉義市道爺圳糯米橋排水改善　國小學童教育公民化

▲學童參與嘉義市道爺圳糯米橋上游排水改善， 結合地方國小學童教育，推動社區新亮點。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了改善市定古蹟糯米橋及道爺圳週遭景觀與水質、水環境及排水不良等問題，市府編列總經費為1,649萬元，111年10月7日開工進行工程作業，而糯米橋此區的工程，預計於4月底完工，完工後對渠道環境、改善水質惡臭及排水不良將有顯著改善。而位在道爺圳上古蹟糯米橋的文化底蘊，亦能夠被更多民眾所認識、看見，宣信國小所發起的築夢計畫(改善糯米橋周遭環境與水質)將可圓夢。

110年12月初，宣信國小帶領一年級小學生到糯米橋進行戶外教學，返校後針對糯米橋現況提出建議，希望市府能改善周遭環境。

參與活動的林姓學童指出，現在糯米橋附近停滿車輛、雜草叢生、到處看到垃圾，橋上的護欄油漆也褪色了，環境十分不好。另一位朱姓學童說，建議市府將河道清乾淨，並在空地上建造涼亭供民眾休憩，旁邊可以搭配植栽及花草，並留通道讓民眾可以進出欣賞，同時請相關單位在馬路旁標示紅線禁止停車，讓大家可以親近糯米橋看見它的美。

市府工務處表示，目前正辦理「嘉義市道爺圳糯米橋上游排水改善工程」，去年10月7日已經開工進行工程，預計在今年4月底就可以完工，屆時對古蹟糯米橋周遭的整體環境將會大幅提升，有助於歷史文化保存與宣傳，延續文化資產價值。

文化局指出，市定古蹟「嘉義道爺圳糯米橋」，不僅是極少數留存至今的古糯米橋，在早期臺灣建橋技術的沿革、南田古道交通的見證，或是捐建人背景，皆具有豐富的歷史史料，甚至至今仍被市民所使用，可謂一座活的古蹟。

文化局說明，今日的宣信街一帶向外延伸，為古時南田古道，而身為聯結嘉義市最早建造的灌溉水圳道將圳，以及南出諸羅城人貨往來必經的南田古道的交會點，道爺圳糯米橋原以竹、木簡搭便橋以利通行，後在地方仕紳賴時輝、陳熙年的捐建下，才改建為石橋。這一條橋面僅約10平方米的石橋，後來因為交通量逐漸增加，橋面寬度不敷使用，在民國65年由時任里長林金助先生在原有石橋上鋪設鋼樑和水泥，暫時舒緩人車通行的需求，成為一座橋上橋。未來工務處將在糯米橋東側施作人行橋讓人車分道，橋結構仿糯米橋形式打造，以重現糯米橋之風華。

民國103年道爺圳糯米橋指定為本市市定古蹟，本次的改善工程不僅整理道爺圳週邊環境，還結合地方國小學童教育，推動社區新亮點，讓文化資產從小扎根，認識嘉義市豐富又多元的文化資產。