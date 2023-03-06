打造「城市客廳」！新北HUG市集11日開跑　現場有機會拿萬元獎金

▲新北市副市長劉和然談新北市HUG市集。（圖／新北市府提供，下同）

記者皮心瑀／新北報導

白色及黑色情人節即將到來，新北市政府在3月11日至12日及4月15日至16日將於板橋府中廣場舉辦「彩色情人節-2023新北HUG市集」，參與活動還有機會獲得1萬元獎金。新北市長副市長劉和然指出，市府積極推動「府中雙城」計畫，希望透過打造府中第2個節慶「府中情人節」，吸引民眾前來體驗全新的環境氛圍，讓捷運府中站成為讓民眾慢下步調的城市客廳。

根據新北市政府經發局規劃，「2023新北HUG市集」將先搭配白色情人節推出「公主抱親親比賽」，之後的黑色情人節則以「終結單身！求紅線！」為主題，期盼藉由市集及節慶活動，為府中商圈店家增加曝光度，帶動情人節消費商機活絡疫後經濟。

劉和然說，府中廣場歷經1年時間改造，透過「城市新美學」、「以人為本」思維，提供寬敞又舒適的廣場空間，將原平面停車場以空間下沉方式保留全數車位，並提供上方平臺廣場，市府也希望透過打造府中第2個節慶「府中情人節」，吸引民眾前來體驗全新的環境氛圍，讓捷運府中站不再只是快速通過的路徑，而是民眾可以慢下步調的城市客廳。

經發局進一步說明，市府持續推廣府中商圈品牌，除了每年「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，這次搭配白色、黑色情人節議題打造新北HUG市集，透過兩週不同的活動主題，讓有伴侶的或還在尋找理想伴侶的民眾，創造相聚的機會，為感情加溫。

經發局補充，「彩色情人節-2023新北HUG市集」除了市集活動，現場還有街頭藝人演出及DIY手作課程，白色情人節推出「公主抱親親」競賽，並隨機提高挑戰難度，每天限額30組參加，冠軍隊伍可獲得1萬元獎金，3月7日於「來趣新北金發局」臉書開放報名，額滿為止，現場還有超夯拍貼機，讓大家可以留下浪漫的回憶。黑色情人節推出「終結單身！求紅線！」活動，邀請參加者著全黑服裝，象徵脫單的決心，覓得好姻緣；另外，3月11日晚上18:30加碼推出由體育處、經發局及新建工程處共同舉辦的「2023世界棒球經典賽直播派對」，到現場逛市集也能看直播，為中華隊加油，更多活動資訊可點此或前往「來趣新北金發局」臉書查詢。