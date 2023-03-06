月老神助攻為愛情加溫　3、4月新北市HUG市集浪漫登場

▲市府持續推廣府中商圈品牌，這次搭配白色、黑色情人節議題打造新北HUG市集，創造難忘回憶。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

繼西洋情人節之後，緊接而來的是白色及黑色情人節，新北市政府擔任月老的重要角色，在3月11日至12日及4月15日至16日以「彩色情人節」主題，在板橋府中廣場舉辦「2023新北HUG市集」。搭配白色情人節推出「公主抱親親比賽」、黑色情人節以「終結單身！求紅線！」為主題，歡迎大家一起來府中，創造難忘的甜蜜回憶。

劉和然副市長表示，市府積極推動「府中雙城」計畫，透過「城市新美學」、「以人為本」思維，提供寬敞又舒適的廣場空間，經發局也表示，市府持續推廣府中商圈品牌，除了每年「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，這次搭配白色、黑色情人節議題打造「彩色情人節-2023新北HUG市集」，期盼藉由市集及節慶活動，為府中商圈店家增加曝光度，帶動情人節消費商機活絡疫後經濟。

經發局補充，除了市集活動，現場還有街頭藝人演出及DIY手作課程，白色情人節推出「公主抱親親」競賽，並隨機提高挑戰難度，每天限額30組參加，冠軍隊伍可獲得1萬元獎金，3月7日於「來趣新北金發局」臉書開放報名，額滿為止；現場還有超夯拍貼機，讓大家可以留下浪漫的回憶。黑色情人節推出「終結單身！求紅線！」活動，邀請參加者著全黑服裝，象徵脫單的決心，覓得好姻緣。另外，3/11（六）晚上18:30加碼推出由體育處、經發局及新建工程處共同舉辦的「2023世界棒球經典賽直播派對」，邀請民眾一同到現場逛市集看直播，為中華隊加油，更多活動資訊詳洽經發局官網https://www.economic.ntpc.gov.tw/或「來趣新北金發局」臉書查詢。