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台版柬埔寨釀3死！「S姐」關押118天今提審　下囚車認：有懺悔

▲▼台版柬埔寨，S姐出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台版柬埔寨案，S姐今被提審出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

「台版柬埔寨案」求職詐騙案受害者多達307人，其中61人遭拘禁、3人受虐身亡，詐騙金額高達3.9億元，主要幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺等29人均遭到起訴。「S姊」111年12月下旬在移審庭上落淚痛哭，直呼「死者死太快，來不及救」；今(6日)本案再度開庭，S女被提審，稍早也走下囚車，《ETtoday新聞雲》記者詢問「有沒有懺悔？」S女則點頭，簡短回應「有！」。

「台版柬埔寨案」起訴29人、27人在押，其中綽號「S姐」的傅女被檢方認為是主要幹部。傅女111年12月下旬出庭時，一度在庭上痛哭流淚，否認自己是詐團高層，辯稱受害者黃男死後，其他成員退出群組，自己直到接到電話才知出事了；而後續2個死者傅女則稱「死太快來不及救！」

檢方調查，整起案件被後主謀為綽號「藍道」的嫌犯，其中傅女在集團中擔任主要幹部，在Telegram群組裡態度非常囂張，時常傳訊詢問「誰要被電？」還戲謔地將被害人稱之為「皮卡丘」，落網後遭檢方依私刑拘禁致死等罪求處無期徒刑。

今(6日)傅女遭關押118天後再度開庭，傅女是最後一個被提審到場的，她雙手上銬、身穿黑色外套走下囚車，《ETtoday新聞雲》記者現場詢問「有沒有懺悔？」傅女聞言後回頭看了一眼，簡短回應「有」，隨後便快步入內準備開庭。

▲▼台版柬埔寨，S姐出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

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