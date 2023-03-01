120顆FM2當鹽巴！台版柬埔寨奪3命　他被求刑30年砸重金聘名律師

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，士院密集審理，今（1日）就違反洗錢、組織犯罪及加重詐欺取財3罪提訊詐團成員「木法沙」蔡博臣、「蝦董」涂世泓等10人。遭求刑30年的蔡否認涉犯指揮組織罪，當庭稱在群組說「將120顆FM2當鹽巴下」是開玩笑，其年邁父母親眼神凝重全程旁聽，更砸重金聘請曾是檢察官的律師王清白替愛子辯護。

29歲蔡博臣否認指揮組織罪說，去年與「S姊」傅榆藺在宜蘭另一個詐團是「同事」，他為了想減刑所以想找前老闆，但傅女告訴他「前老闆」已落跑，因此介紹他加入以「藍道」為首的新工作。

法官反問，如果沒有指揮權，為何會在群組說「把120顆FM2當鹽巴下？」他著急回「那只是開玩笑的」並強調自己真沒有干涉也沒有辦法指揮其他人去買武器，法官聽完也回他「那為什麼120顆都下了！」蔡當庭震驚且大嗓門說「蛤！我不清楚...我以為是開玩笑的，怎麼可能120顆全下」其辯護律師則指出，蔡常受S姊指責，沒有上下指揮從屬關係，僅是驗車人員，承藍道之命。

▼「木法沙」蔡博臣遭具體求刑30年。（資料圖／記者黃宥寧攝）

蔡的雙親及1名女性友人全程旁聽，還押看守所前，蔡父神情嚴肅對蔡喊「王律師說的你要聽！」。據悉，蔡選任辯護律師王清白是司法官訓練所42期結業，在宜蘭地檢署、宜蘭法院服務約12年左右，曾偵辦多起大案，是極負盛名的辦案高手，目前更是國民黨籍羅東鎮長吳秋齡遭控賄選被檢方起訴同時提起當選無效之訴辯護律師。

另1名控員當庭也指出，當時有向「茶董」陳樺韋詢問，若現場車主（提供帳戶）成死車（帳戶沒有任何作用）該怎麼撤離，茶董則告訴他「反正就是一直關，沒有要釋放」。

被求刑30年涂世泓、25年張家豪、20年鄭建宏（被害人轉加害人）、25年鄭育賢、20年劉宏翊等，最後均求具保機會，但公訴檢察官認仍有羈押必要，建請法院續押。