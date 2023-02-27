醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

▲義大利一名醫師為了求職，竟假冒成總統的侄兒，還冒充總統的名義自我推薦。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

義大利一名56歲醫師為了方便求職，竟假冒成義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）的侄子，不僅在履歷中附上一封「總統的推薦信」，甚至還多次以馬達雷拉的名義，致電醫院自我推薦，結果醫院在向總統府求證時，當場踢爆了他的謊言。

當地媒體指出，這名泌尿科醫生近日為了在羅馬的Agostino Gemelli綜合醫院任職，不僅在求職簡歷中，附上了一封有著義大利總統府抬頭和馬達雷拉「親筆簽名」的推薦信，還多次以總統的名義打電話給院方，向他們「推薦」自己的侄兒。

報導稱，這名男子給醫院打電話時，要求院方考慮錄取一名泌尿科醫師，而這名醫師的名字正是他自己，甚至還謊稱自己是馬達雷拉的侄兒，更以總統的名義保證，這名醫師極為專業，醫療水準也十分高超，並在國外多個期刊上發表過論文。

然而，由於男子假冒總統的次數過多，引起了醫院管理層的注意，於是院方決定向總統府核實訊息。不料，總統府卻直言，馬達雷拉絕對不會推薦自己的親友，於是醫院立刻報警處理。目前這名醫師正面臨偽造和冒充罪名的控訴。