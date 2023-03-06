「2晚6萬9」遭控坑人　阿里山英迪格酒店：入住前有聯繫並報價

▲一家四口入住阿里山英迪格酒店，認為價格不合理。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者劉人豪／綜合報導

台北市1名周小姐指控，228連假入住嘉義「阿里山英迪格酒店」2天，含早晚餐要價6萬9千元，退房才知當初訂房就是一天2萬3千元，反映後櫃檯人員稱「房價是浮動價格」，讓她不滿認為飯店就地起價。對此，業者向《ETtoday新聞雲》說明，入住需求跟周女友人代訂的時候不同，入住前有重新報價，入住時周女也看過簽署後才辦手續，都有盡到告知的責任，沒想到經爆料後引起關注。

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事件起因為周女在228連假時，一家2大2小共4人，加上友人到嘉義遊玩，入住「阿里山英迪格酒店」時發現，2天房價竟要6萬1千多元還不含早晚餐，若要加早餐含稅是1人924元，晚餐是含稅1人3350元，這還是住宿房客才有的優惠價，總計2個大人2天的早晚餐要價1萬7千元。

櫃台人員另外提供含早晚餐的專案，總價是6萬9千多元，相較之下若6萬1千元加上1萬7千元的話，比專案還貴，於是最終選擇專案價入住。沒想到退房時跟櫃台反映房價問題，櫃台人員竟然告知訂房價格為2萬3千元含早餐不含15%稅，對於櫃台人員說房價是浮動價格，讓周女聽完後相當不滿，認為飯店是坐地起價。

對於周女指控內容，酒店黃姓公關向《ETtoday新聞雲》說明，周女當時透過朋友代訂，但是入住前都會做確認，實際聯繫到周女後，發現她入住需求跟友人訂的時候不同，以簡訊、電話聯繫時，都有跟周女重新報價，周女入住時也看過覺得沒有問題，簽署以後才會辦理入住手續。

至於三張發票中有一張發票的價格是8萬9千元，公關表示那間是4人房，所以價格跟2人房的不同。至於房價部分，酒店平日跟假日的確會不一樣，不同的連假價格也是不同，例如清明連假就會比228連假稍貴。

公關提到，如果周女當下覺得有問題不願辦理入住手續的話，也不會向她們收取訂金。至於周女抱怨周邊景象的問題，公關表示該部分不是酒店的用地，可能難以進行改善。