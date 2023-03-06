迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

▲ 日本一名主婦為了追星花光積蓄，才發現落入騙局。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本關東一名家庭主婦迷上號稱來自韓國的地下偶像男團，為了能和成員單獨約會，前前後後砸了250萬日圓（約新台幣56萬元）追星，事後才發現對方根本是假裝成韓國人的日本人，但所有存款早就被騙光。

日本《週刊現代》報導，住在關東郊外的44歲主婦寺島由美子（化名）喜歡上韓國天團BTS後，為了購買周邊商品，經常前往東京新大久保的韓國街，並在那裡遇上一名自稱韓國地下男團「X」（化名）成員的19歲男子太容（化名）。

寺島形容，當初被這名男子「少女般的臉蛋、白皙的皮膚吸引，而且很像BTS成員」，馬上就答應去看演出，當時心情非常激動，門票也只要2000日圓（約新台幣450元）左右，「老實說演唱會就像小孩才藝表演一樣粗糙」，但還是被他們努力唱跳的模樣迷住。

寺島回家後傳訊息給太容，對方也回復她表示感謝，她從此便開始砸大錢追星，但真正燒錢的不是看演出，而是演出結束後的「福利」。

為獲得近距離拍立得、擁抱的機會，寺島每周都去看演出，每次花費高達4萬日圓（約新台幣9000元），就是為了湊到100萬日圓（約新台幣22.5萬元）的目標，和太容單獨約會，最後也美夢成真，為此十分心動。

未料到了約會當天，寺島被男子當成ATM，被他帶到美容診所幫他付錢，寺島當時滿心歡喜，二話不說就為他埋單，看到證件才驚覺他根本不是韓國人。

離開診所後終於如願和他牽手逛街約會，寺島卻逐漸發現對方不僅韓文說得不好，言談中也顯得知識淺薄、沒有內涵。這天過後寺島便不再去看演出，而男子起初還熱情邀約，後來竟怒罵「不要無視我，老太婆」，令她從此幻滅。

回過神來所有積蓄都被騙光，對寺島來說是一次慘痛的教訓，也提到除了自己以外，男子還以相同手法誘騙許多未成年少女，她們都因渴望被「翻牌」花費大把錢財，希望這樣的亂象能夠受到重視。