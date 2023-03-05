超商貼「問路39元」公告遭酸：趕快倒一倒　老闆曝背後原因

▲現在的手機導航、地圖功能十分方便，除非是在偏僻的地方，否則很少有找不到路的情況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在的地圖導航系統相當方便，打開手機就能輕鬆找到路。香港油麻地一間超商的公告近日在網路上不斷轉傳，該便利商店在門口張貼「問路費一次$10蚊（10元港幣，約新台幣39元）」的公告，引起網友們不滿，許多人狂酸「準備倒店了」，事後店家也出面解釋背後的原因，實在是逼不得已才這樣做。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，指稱香港某間商店在外面的玻璃門張貼公告，告知民眾「問路費一次$10蚊（約新台幣39元）」，讓他不禁感嘆，「當店家變成實體估狗罵噗（Google Maps）時的因應之道，直接屎臉趕人是正常的。」

而在公告下方，店家還附上了備註，公司與店舖員工沒有義務、責任提供道路指引的服務，若是過程中有態度不好的問題，「那是應該的，沒有誰欠誰」，寫得十分不客氣。

▼公告內容看起來相當不客氣，似乎是想遏止民眾來問路。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



不少台灣網友看完公告，不禁留言痛斥店家囂張，於是出言嗆聲，「看起來很囂張」、「就跟高雄那拒絕XX的餐廳一樣，準備倒店了，不管有沒有要問路，誰看到這種自以為是的公告，都會覺得你在秋什麼」、「熱心的人才有福報，你這種店直接這樣嗆，只是自己的涵養不夠。有天你在路邊心肌梗塞倒了，也是叫路人別救你是嗎？自私自利的人，販售的商品也是黑心商品。」

根據港媒報導，店家遭到香港、台灣網友斥責後，也出面解釋原因，因為店鋪位在中港跨境巴士的售票處附近，該售票處受到疫情影響關閉，原址現在變成便利商店，售票處也搬遷到別的地方。

雖然已經改為超商，但仍有不少人跑來詢問「售票處在哪」，一天甚至高達上百人，有些旅客的態度還十分囂張，已經影響到店員工作，老闆無奈之下才會貼出這項公告，而現在已經將公告撤除，並張貼了售票處的新地點、指引地圖，略為改善了問路的情況。