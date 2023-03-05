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明早17縣市亮「低溫燈號」　一天掉15°C！強冷空氣來台時間曝

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明日早晚溫度較低。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日到周二的清晨均受到輻射冷卻影響，局部地區將出現10度以下低溫，白天因太陽加熱較溫暖，日夜溫差最高可達15度。氣象專家提醒，周日下半天到下周一還會有較強冷空氣南下，屆時天氣又會轉冷。

氣象局發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有局部10度以下氣溫發生的機率。

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▲今晚明晨各地天氣寒冷。（圖／氣象局）

▲今晚明晨各地天氣寒冷，氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，今天到周二的清晨受輻射冷卻影響，天氣都會比較寒冷，各地低溫約12到14度，空曠地區可能再低2到3度，氣象局也已發布低溫特報。

不過白天各地天氣穩定，受太陽加熱影響，回溫明顯，北部約21到24度、中南部25度以上，內陸近山區溫度更高，各地日夜溫差都超過10度以上。周二以前僅花東有零星降雨，周三到周六則是宜花東有零星降雨。

▲周六前天氣溫暖穩定。（圖/氣象局）

▲周六前天氣溫暖穩定。（圖／氣象局）

周日下半天強冷空氣影響，北部、東半部逐漸變天，東半部、北部山區有局部短暫雨，若屆時水氣較多，連北部地區都會有降雨機率。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，未來五天台灣上空及周邊相當乾燥，全台大致都是晴朗穩定的天氣，只有宜花東有一點點零星飄雨的機會，不過本月中旬還會有較強冷空氣南下影響，屆時天氣又會轉冷。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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