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社會 社會焦點 保障人權

等紅燈無端遭逆向機車連撞2次　無辜駕駛：她後座還有小孩！

記者鄧木卿／台中報導

台中市邱姓男子4日凌晨零點50分開車在崇德路與山西路口停等紅燈，突然遭1名34歲黃姓女子騎機車迎面直撞車頭，而且連撞2次，等到黃女掉轉機車離去時，赫見後座竟然有個小孩，邱男對此危險行為百思不得其解，報警提告毀損，警方根據機車車牌傳喚車主賴姓男子到案。賴男表示，機車是妻子騎的，妻子近來精神狀況不佳，應非蓄意，警方將傳喚黃女到案說明。

▲▼邱姓男子等停紅燈，卻無端遭逆向機車連撞2次，機車後座還載個小孩。（圖／民眾提供，下同）

▲邱姓男子等停紅燈時，卻無端遭逆向機車連撞2次，機車後座還載個小孩。（圖／民眾提供，下同）

▲▼邱姓男子等停紅燈，卻無端遭逆向機車連撞2次，機車後座還載個小孩。（圖／民眾提供，下同）

邱男把被撞過程的影片po上網，他等停紅燈時，原本在對向左側機車側的機車突然闖紅燈，橫跨多個車道，騎到他車前，直接衝撞車頭，撞完倒退又撞一次，撞得邱莫名其妙，機車掉轉離去時，這才發現後座還載個小孩，小孩雙手緊緊抱住女子。

邱男表示，礙於當時還是紅燈，他不便開車追上去，沒有破壞現場，車子也沒有移動，馬上打電話報案，筆錄製作完，本想大事化小，小事化無，但又想到，如果對方是在莫名情況下騎車衝撞他人車輛，或是精神不濟情況下騎車，並且車上還載著小孩，相當危險，他為此感到憂慮。

警方透過機車車牌查出車主是賴姓男子，賴男表示，可能是妻子近來精神狀況不佳，應非蓄意行為，警方將通知黃女到案說明，並依毀損罪函送台中地檢署偵辦。

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