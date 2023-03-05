校園口罩令明解禁　北市教育局訂3原則1提醒

▲校園室內口罩禁令明起解禁。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

校園室內口罩令明起（6日）解禁，教育部允許各級學校自主決定，校園室內是否佩戴口罩。台北市教育局訂出3大原則，學校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願，以及不得強迫與懲處未依校內決議佩戴的學生；此外，正值學生畢旅旺季，教育局也提醒各校，務必落實車程全程戴口罩，提高防疫警覺。

明起校園室內口罩禁令解除，教育部指出，校園室內由師生自主決定是否戴口罩，但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。教育部也提醒，各校若因特殊性場欲或有授課需求，可自行決定佩戴口罩措施，但要做好師生溝通，避免引發校內衝突。

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台北市教育局副局長陳素慧今（5日）表示，明起校園室內口罩令鬆綁後，由各校自行評估討論是否佩戴口罩，如上餐飲、家政等特殊專業課程，或校內突然確診、感冒人數較多或有腸病毒等疫情，以及國小低年級學生疫苗基礎劑施打率不高等特殊情境，均可自主決定是否佩戴、以及加強佩戴的時間。

陳素慧強調，為避免因口罩佩戴與否引起校園紛爭，呼籲各校遵守以下幾個原則，雖然各校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願，以及不得強迫與懲處未依校內決議佩戴的學生。

此外，正值高中畢業旅行旺季，因北市建國中學日前舉辦畢旅，驚傳參加學生爆發群聚感染，其中有單一班級32名學生有14人確診，總計有26名師生確診。

陳素慧提醒，學生出發前若有呼吸道症狀或身體不舒服，建議儘速就醫並取消參加，途中如有不適，宜儘速戴起口罩並報告師長；車程中依規定要全程戴口罩，包括在車上唱歌也要戴口罩，用餐時採公筷母匙，保持個人衛生，勤洗手，雖然校園解封，但各校辦理畢旅仍要提高防疫警覺。

台北市國小校長協會理事長、雙連國小校長張素花表示，明起校園室內是否佩戴口罩，由各班導師自主判斷，原則室內不須佩戴口罩，但若班上有較多學生身體不適、確診或有腸病毒等傳染病等，班上可自行決議是否佩戴與佩戴時間，一旦決定佩戴，也會用鼓勵取代強制，希望全班學生盡量配合。