疫苗+1明開跑！最高爽領500元　「誰能打、截止時間」QA一次看

▲自明日起，實施「疫苗+1」加強接種運動。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心宣布，自明（6日）起實施「疫苗+1」加強接種運動，主要適用對象為：沒有接種任何一劑疫苗、尚未完成基礎劑接種、還沒接種次世代BA.5疫苗等三類對象。為鼓勵民眾施打，各縣市也祭出好康優惠，最高可領500元禮券。新政策上路，哪些疫苗可選、截止時間為何？《ETtoday新聞雲》整理5大QA，供民眾參考。

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▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）

Q1：疫苗+1政策是什麼？實施期間為何？

A1：為達穩健開放，恢復正常生活，指揮中心自112年3/6～4/30推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲相關對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。

活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。接種院所、活動詳細資訊可至疾管署「疫苗加一、解封安心」專區查詢。

Q2：適用對象有哪些？可選什麼疫苗？

A2：指揮中心指出，適用對象為「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」；但今年1/1起已接種過BA.5次世代疫苗者，算為年度接種建議，不屬於本次活動對象。

若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。

．未曾接種任何一劑，且滿6個月以上民眾：Novavax(≥12歲)、單價莫德納(<12歲)及BNT



．尚未完成基礎劑，且滿6個月以上民眾：Novavax(≥12歲)、單價莫德納(<12歲)及BNT

．6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗：莫德納BA.4/5次世代、Novavax

Q3：接種有什麼好康優惠？

A3：為鼓勵民眾施打，各縣市祭出好康優惠，包括500元禮券、禮品、衛教品等，詳情依各縣市實際規劃為主。

▲「疫苗+1」各縣市好康優惠。（圖／翻攝自疾管署官網）※點圖放大

Q4：為什麼需要疫苗+1？

A4：指揮中心表示，疫苗接種後保護力非持久，「疫苗加一劑」可提升預防保護力，尤其可有效降低染疫後住院、重症及死亡機率。為防疫穩健開放，恢復正常生活，須全民共同參與，進一步提升國內群體免疫保護力。

Q5：擔心疫苗副作用，該疫苗+1嗎？

A5：疫苗接種具安全性，副作用一般輕微且於數天內緩解，常見為疲倦或肌肉痠痛，相較未接種疫苗，可有效降低重症及死亡風險。會提供不同廠牌／平台疫苗以利選擇。