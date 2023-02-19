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校園口罩令3／6鬆綁「各校自主決定」　北市教育局訂3原則

▲校園口罩令3/6鬆綁，各校可自主決定是否佩戴。（圖／記者楊惠琪攝）

▲校園口罩令3/6鬆綁，各校可自主決定是否佩戴。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央疫情指揮中心日前宣布，口罩禁令明（20日）起大幅放寬，校園室內口罩令也從3月6日起鬆綁，教育部允許各級學校自主決定是否配戴。為讓各校有所遵循，台北市教育局訂出三大原則，學校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願，以及不得強迫與懲處未依全校決議佩戴的學生。

明起實施口罩鬆綁措施，教育部日前指出，考量228連假師生可能出入人潮聚集或觀光景點，故校園口罩延至3月6日起放寬，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩，也將簡化校園防疫，包括快篩劑發放將比照機場，有需要再來領。

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台北市教育局副局長陳素慧指出，3月6日校園口罩令鬆綁後，由各校自行評估討論是否佩戴口罩，如上家政、餐飲等特殊課程，或校內突然確診或感冒人數較多，以及國小低年級學生疫苗基礎劑施打不高等特殊情境，均可自主決定是否佩戴、以及加強佩戴的時間。

陳素慧強調，為避免因口罩佩戴與否引起紛爭，呼籲各校遵守以下幾個原則，雖然各校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願，以及不得強迫與懲處未依全校決議佩戴的學生。

北市吳興國小校長陳靜宜表示，初步評估還是會持續戴一段時間，不會馬上跟進鬆綁，因為國小年齡層較低，部分孩子可能連疫苗都沒打，而除了COVID-19外，校內也可能出現流感、腸病毒傳染，因此會比較保守因應，學校預計3月4日舉行家長日，屆時也會多聽取家長意見再來討論。

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